Juventus, Pirlo supera l’esame. Ma un ex nerazzurro ha fatto meglio…

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha superato l’esame da allenatore. Lunedì ha discusso la tesi a Coverciano insieme ad altri aspiranti allenatori. C’è, però, chi ha fatto meglio del bianconero.

Pirlo battuto da Thiago Motta, è il suo il voto migliore

Andrea Pirlo supera brillantemente l’esame di “laurea” come allenatore. Il corso che si è tenuto a Coverciano è stato guidato dal presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri. Al manager bianconero è stata consegnata la licenza Uefa Pro. La sua tesi era intitolata “Il mio calcio” e ha ottenuto il punteggio di 107/110. C’è, però, chi ha fatto meglio. Parliamo dell’ex centrocampista di Genoa ed Inter, Thiago Motta. Quest’ultimo lo ha superato di un punto. La tesi del ‘Maestro’ parla di un calcio aggressivo: quando si ha il possesso del pallone bisogna averlo quanto più tempo a disposizione, se invece lo si perde bisogna riconquistarlo con ferocia agonistica. Fatto sta che ora è davvero tutto pronto per il suo esordio da allenatore: domenica sera, all’Allianz Stadium di Torino, la sua nuova Juventus giocherà contro la Sampdoria di Claudio Ranieri per la prima giornata di campionato di Serie A.

Le parole di Pirlo: “Voglio un calcio di possesso e di attacco“

La nostra redazione ha raccolto alcune delle parole del tecnico dei bianconeri che riguardavano l’introduzione della sua tesi finale: “L’idea del mio gioco deve basarsi sulla volontà di un calcio propositivo, sia in fase di possesso che in quello di attacco. Voglio che tutti gli 11 giocatori che sono in campo attacchino e possano difendere allo stesso tempo. Se siamo bravi possiamo comandare il gioco in ambedue le fasi. La mia squadra deve avere in mano il pallino del gioco. E che possa esaltare le individualità del più forti“.

“Il significato di ruolo sta cambiando“

Secondo Pirlo, nella sua tesi,nel calcio moderno il “significato del ruolo sta cambiando“. Non è più una posizione fissa che si deve rispettare e che identifica le caratteristiche di un giocatore, ma quest’ultimo deve svolgere più compiti. Le squadra che lo hanno ispirato maggiormente, nel corso della sua carriera da calciatore, sono state il Barcellona di Cruijff e Guardiola, l’Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti e la Juventus di Conte.

