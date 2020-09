Calciomercato Milan: le ultime su Chiesa

Il Milan ha un grande sogno, portare a Milano Federico Chiesa dalla Fiorentina. Ecco le ultime sulla trattativa per il campione viola.

Mercato Milan 2020: Chiesa può arrivare?

Il Milan dopo Sandro Tonali vorrebbe anche Federico Chiesa. Come già raccontato in mattinata, l’asse Firenze-Milano è caldissimo in questi giorni.

Il Milan, infatti, anche su indicazione di Stefano Pioli, potrebbe pescare a Firenze nella società già allenata dal tecnico. Come riportato da GDS, Paolo Maldini, d.t. rossonero, ha spiegato nei giorni scorsi le prossime linee guida del mercato: «L’idea è di migliorare la squadra, le priorità sono state coperte ma ora abbiamo qualche problema in difesa».

Per questo il Milan valuta l’arrivo di uno tra Milenkovic e Pezzella, oltre che di Chiesa come confermato indirettamente anche da Commisso.

Mercato Milan: priorità alla difesa

Il vero problema per il Milan è ora la difesa dove sono attualmente fermi Alessio Romagnoli, Duarte e Musacchio.

Domani sera, sfida da dentro o fuori in Europa League, il Milan si presenterà con il giovane Gabbia titolare al fianco di Kjaer.

Troppo poco per una stagione intera che sta per ricominciare. Il primo nome resta Nikola Milenkovic, 22 anni, serbo alla Fiorentina dall’estate del 2017. A Firenze il centrale ha collezionato 5 reti nelle 37 partite della scorsa stagione, 8 nelle 96 presenze complessive a Firenze. Numeri che valgono una valutazione da 40 milioni. Il centrale ha il contratto in scadenza nel 2022 e certo apprezza la possibile destinazione rossonera: per questo le parti provano a dialogare ma per ora il Milan offre solo 20 milioni. Intanto Pradé ha già bloccato il romanista Federico Fazio, 33 anni.

Colpo Chiesa, le ultime

Diversa è invece la situazione di Federico Chiesa. Le parole di Maldini e Commisso non danno una mano di nuovo a capire la situazione. Per Paolo «non c’è stata alcuna trattativa per lui con la Fiorentina, a oggi». Rocco ha sempre detto di voler cedere il calciatore «Con un’offerta all’altezza, sei libero di andare».

In realtà Chiesa per ora non è una priorità del Milan ma è sicuro un’opportunità per il futuro. Per ora il Milan non ha soldi in cassa, ma se usciranno Paquetà e Krunic allora le cose potrebbero cambiare ma la viola deve scendere dalla valutazione di 60 milioni.

