Calciomercato Milan: ecco il centrale, arriva dopo l’EL

Milan, a sorpresa in difesa arriva Pezzella dalla Fiorentina? Il club rossonero potrebbe chiudere per il centrale ma solo dopo l’Europa League.

Calciomercato Milan: Pezzella arriva dopo la qualificazione

Milan, ora il mercato in entrata vive una fase di stallo. Il club rossonero ha quasi completato l’organico e ora Maldini è concentrato soprattutto sulle uscite. Una volta completate queste e centrata la qualificazione in Europa League potrebbe arrivare un centrale. Ad oggi il primo nome è quello di Pezzella, visto che la Fiorentina si sta anche cautelando con un sostituto.

Milan: chi va via in difesa

Come detto le cessioni sono diverse. In tal senso, non dovrebbe partire il brasiliano Leo Duarte. Ieri, a Casa Milan è arrivato il procuratore del centrale Serginho che ha incontrato la dirigenza. Da questo summit è emersa la possibilità che il ragazzo possa rimanere. Di offerte concrete non ne sono arrivate e probabilmente non ne arriveranno.

Il Milan in difesa è in affatto. Ci sarebbe anche Musacchio che sta facendo ancora terapie alla caviglia e Romagnoli che lavora a parte a Milanello ma ora la rosa è corta ed è rimasto solo Kjaer con il giovane Gabbia. Per tale ragione, in questo momento una partenza di Duarte sarebbe un problema anche numerico.

Mila, ecco chi arriva

La realtà dei fatti, come detto, è che Stefano Pioli vorrebbe a Milano uno tra German Pezzella e Nikola Milenkovic, che ha già allenato alla Fiorentina. Ma in entrambi i casi, ci sono richieste alte da parte della viola. Come confermato da Commisso i due centrali non sono sul mercato ed il presidente viola non avrebbe intenzione di fare sconti per i due calciatori. Pezzella ha 29 anni ed un costo di 15 milioni, Milenkovic è giovanissimo ma ha il contratto in scadenza nel 2022 e costa 40 milioni.

Qualcosa il Milan dovrà fare anche per il ruolo di terzino destro, ruolo che i rossoneri avevano già annunciato di voler rivoluzionare.

Tuttavia ad oggi tutte le vie scelte dal Milan si stanno spegnendo con l’accoppiata Calabria-Conti che dovrebbe rappresentare la certezza per Pioli con Kalulu a crescere dietro di loro. Il Cittadella ha chiesto in prestito l’attaccante Frank Tsadjout, che potrebbe così rientrare in Italia.

