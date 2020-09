Calciomercato Juventus: sale Giroud, intoppo Dzeko?

La Juventus non ha ancora l’attaccante. Il club bianconero cerca una prima punta. Nella giornata di ieri sembrava fatta per Edin Dzeko ma le cose potrebbero esser cambiare.

Mercato Juve 2020: Giroud sale, Milik blocca Dzeko

Arkadiusz Milik sta tenendo in sospeso tre squadre. La Juventus potrebbe virare subito su Oliver Giroud.

Come riportato da TS, I tentennamenti della punta polacca stanno ad oggi stoppando una serie di affari già perfettamente suggellati da firme e documentazioni. Dzeko ha detto sì alla Juventus che ha già un accordo con la Roma per 16 milioni (e il bosniaco a Torino avrebbe un contratto da circa 7 milioni netti a stagione). Anche la Roma a sua volta ha un accordo con il Napoli per Milik per 20 milioni e 5 di bonus. Ora l’ostacolo resta Milik.

Juventus, sale Giroud

Per non rimanere senza punta, come detto, ad oggi la Juventus, si starebbe cautelando con Giroud. Il giocatore del Chelsea era stato nel mirino di Lazio e Inter nella scorsa sessione di calciomercato, ora il Campione del Mondo sarebbe anche un obiettivo della Juventus pronta a mettere sul tavolo un contratto da 4.5 milioni di euro e recapitare la stessa cifra ai Blues per liberarlo.

Juve, Milik blocca tutto

Ma cosa è successo con Milik? La punta polacca, ad oggi, sembra non voler accettare l’offerta della Roma (4,5 milioni netti a stagione più bonus). Ora l’ex Ajax ha deciso di aspettare la Juventus.

Milik due mesi fa aveva già trovato un accordo con i bianconeri e Paratici gli aveva fatto capire che lo avrebbe ingaggiato in estate o tra un anno.

Il problema per Milik è che le cose sono cambiate nel frattempo, a partire dall’allenatore: prima c’era Maurizio Sarri in panchina a Torino, oggi c’è Pilo che vuole con forza Edin Dzeko e lo ha reclamato anche domenica dopo l’amichevole contro il Novara.

Milik, tuttavia, aspetta e la sua idea sarebbe quella di rimanere un anno a Napoli, anche senza gioca,re per poi a febbraio scegliere con calma con chi giocare. Qualcuno del suo entourage gli ha fatto notare come questo sarebbe molto rischioso per diversi motivi.

Il primo è che Milik potrebbe perdere gli Europei, se il Napoli lo tenesse fuori per un anno intero. Il secondo è che la Juve faccia in ogni caso altre scelte.

Leggi anche >>> Giroud lascia il Chelsea.