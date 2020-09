Calciomercato Inter: per Vidal manca l’uscita di un big

L’Inter prima di chiudere per Arturo Vidal dovrà perfezionare l’addio di un calciatore importante in organico.

Calciomercato Inter: Vidal pronto, via Perisic

L’Inter deve prima cedere. Per poter mettere sotto contratto Arturo Vidal, il club nerazzurro aspetta qualche cessione in maniera tale da non appesantire troppo il budget stipendi.

Intanto a Barcellona Arturo Vidal non si allena più. Il cileno nemmeno ieri è partito per Milano e non è ancora chiaro quando possa accasarsi in nerazzurro. Il ds del Barcellona, Ramon Planes, ha sancito l’addio del calciatore: «La trattativa per la sua partenza è in stato avanzato, anche se ancora non è chiusa. Ma colgo l’occasione per ringraziarlo per questi due anni. È un giocatore con un grande cuore».

Inter, trattativa ferma

Da Milano però filtra un’indiscrezione diversa, per la società nerazzurra, infatti, non sarebbe ancora arrivato il momento per la fumata bianca.

In Spagna il centrocampista ha risolto tutte le sue pendenze con il club blaugrana. Ma non solo, l’Inter ha accettato di corrispondere un piccolo indennizzo (un milione di euro con un altro paio sotto forma di bonus) al Barcellona per la risoluzione del contratto.

Tuttavia secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il giocatore sarebbe stato, addirittura, stoppato quando si stava recando in aeroporto. Il motivo? Lo stop della stessa Inter. Per il suo arrivo a Milano, infatti, occorre che l’Inter ceda qualcuno come imposto dallo stesso Steven Zhang che avrebbe dato priorità alle cessioni rispetto agli acquisti vista la rosa già extra-large.

Inter, dove andrà Perisic

Per questo motivo non basterà la cessione di Godin al Cagliari. tutto potrebbe ruotare intorno a Ivan Perisic. E’ vero che il Bayern non l’ha riscattato, ma la sua positiva stagione ha stupito tutti soprattutto in Germania. Nonostante l’infortunio che ne ha compromesso metà campionato, Perisic è stato una risorsa anche in Champions League tanto che un paio di squadre della Bundesliga hanno già chiesto informazioni. Per il croato, l’Inter chiede 15 milioni di euro per il cartellino.

Non una cifra da poco visto che Ivan non è più giovanissimo. Alla fine i nerazzurrri potrebbero anche accettare di fare alla nuova squadra un piccolo sconto visto che risparmierebbero sullo stipendio del croato che ammonta a 4,6 milioni a stagione.

Leggi anche >> Le ultime sul prezzo di Vidal