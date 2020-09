Calciomercato Inter, Raiola annuncia un colpo per l’attacco

Importanti dichiarazioni di uno dei procuratori più famosi al mondo, Mino Raiola. L’agente di Nocera Inferiore ha annunciato grandissime novità per quanto riguarda i nerazzurri che avrebbero chiuso per l’attaccante e non solo.

Inter, Raiola conferma: “Pinamonti sta per tornare…“

Nella sede del’Inter, questo pomeriggio, c’era il noto agente Mino Raiola. Ha discusso con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Motivo della chiacchierata? Andrea Pinamonti. Il centravanti del Genoa è pronto a ritornare a “casa” dopo un solo anno trascorso in rossoblu (dove ha collezionato 32 presenze e ha realizzato 5 reti). Ecco le dichiarazioni del suo procuratore: “Le due società ne stanno parlando. Con Enrico Preziosi è stato trovato l’accordo per la cessione del calciatore, ma se ne volete sapere di più dovete parlare con entrambi i club. Di certo non c’è assolutamente nulla, sapete bene che nel mondo del calcio le cose possono cambiare giorno dopo giorno. Ovviamente stiamo cercando la soluzione migliore per il ragazzo. Stiamo parlando di un giocatore dalle ottime potenzialità, un’atleta molto valido che tra qualche anno giocherà per la nostra Nazionale. Confermo che sono arrivate delle proposte per lui anche dall’estero. Non è che l’Inter ci sta facendo un piacere, se è interessato vuol dire che ha tutte le intenzioni di riportarlo alla base“.

Una battuta su Balotelli: “E’ una delle più grandi punte in Italia“

Una notizia clamorosa potrebbe essere il ritorno di Mario Balotelli con la maglia nerazzurra dopo dieci anni. Il suo agente non esclude questa possibilità: “Se può tornare a Milano? Stiamo parlando di uno dei migliori attaccanti in Europa. Anche per lui cercheremo di trovare la migliore soluzione. La cosa certa è che giocherà ancora in un campionato europeo“.

Ed infine sul rinnovo di De Vrij: “C’è tempo“

In casa Inter tiene banco anche il possibile rinnovo del centrale olandese Stefan De Vrij: “Anche per lui è un discorso a parte. E’ uno dei migliori difensori in Italia, l’anno scorso in Serie A lo ha dimostrato ulteriormente. Rinnovo? Bisogna fare tutto con calma, non c’è nessuna fretta. Continuerà a giocare in nerazzurro“.

