L’Inter di Antonio Conte sta preparando la nuova stagione ma si attendono gli ultimi colpi dal calciomercato per rendere ancora più competitiva la rosa. L’obiettivo del 2020/21 è chiaro: ridurre il gap dalla Juventus e dai club europei e riportare un trofeo nella Milano nerazzurra, visti i tanti anni di astinenza.

Calciomercato Inter, Lukaku nel mirino delle big

Tra i migliori della scorsa stagione c’è senza alcun dubbio Romelu Lukaku. Il belga, con 34 gol e 6 assist, ha contribuito alla grande stagione nerazzurra, conclusa, però, al secondo posto in Serie A e in Europa League (proprio per un suo sciagurato autogol). Le grandi prestazioni di BigRom, com’è chiamato dalle parti del Suning Training Center, non sono passate inosservate e hanno portato ad un interesse sempre maggiori dei top club europei che al termine della scorsa stagione hanno sondato il terreno con l’Inter per conoscere eventuali margini di fattibilità dell’affare. Per Antonio Conte il belga è imprescindibile e i nerazzurri lo ritengono incedibile ma di fronte ad offerte da capogiro potrebbero anche pensare al suo addio.

Calciomercato Inter, ecco cosa manca per Vidal

Calciomercato Inter, Koeman ha chiesto Lukaku

E proprio offerte da capogiro ha chiesto l’Inter per privarsi del miglior calciatore della rosa ma anche per allontanare tutte le pretendenti che, nel momento storico-economico in cui ci troviamo, non avrebbero mai messo mano al portafogli in maniera così sostanziosa. La notizia del giorno arriva da Inghilterra e Spagna: secondo Post United, Ronald Koeman ha espressamente chiesto Lukaku alla dirigenza del Barcellona nei primi giorni da allenatore blaugrana. La notizia è confermata dal Mundo Deportivo che parla di un affare mai concluso (in realtà trattativa mai iniziata) per la richiesta spaventosa dell’Inter.

Calciomercato Inter, colpo a sorpresa dalla Serie A

Inter, Conte si tiene stretto Lukaku

Oltre Lautaro Martinez, dunque, il Barcellona ha chiesto informazioni anche per Romelu Lukaku ma alla fine non ha affondato e non affonderà il colpo per nessuno dei due attaccanti nerazzurri. Il gigante belga avrà, ancor di più nella nuova stagione, tutto il peso delle speranze dei tifosi interisti che sperano di tornare a gioire per la vittoria di un trofeo. Intanto, però, Conte ha chiesto alla dirigenza anche un nuovo attaccante: si sondano vari nomi, molti provenienti dalla Serie A, perché sa che anche Lukaku avrà bisogno di riposo per rendere ancora di più della scorsa stagione.

