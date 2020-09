Calciomercato Inter: una big sta prendendo Nainggolan

Inter, a sorpresa una super-big è pronta a prendere Raja Nainggolan per la prossima stagione.

Calciomercato Inter: il PSG vuole Raja Nainggolan

L’Inter potrebbe cedere Raja Nainggolan. Il centrocampista belga, tornato a Milano dopo aver stupito tutti a Cagliari nel corso della sua ultima stagione, secondo le ultime di mercato sarebbe dovuto restare ancora alla corte di Antonio Conte visto che il club milanese ad oggi non avrebbe trovato una squadra capace di pagare i soldi chiesti dai nerazzurri.

Il PSG vuole Naiggolan

Ad oggi sul calciatore ci sarebbe il PSG. Il club francese, dopo il colpo Alessandro Florenzi, potrebbe attingere ancora una volta dalla Serie A anche per il centrocampo, dove occorre almeno un rinforzo. Secondo il giornalista Simone Rovera, intervenuto a ‘Culture Foot’ in Francia, i francesi potrebbero acquistare anche l’ex Roma, molto amico del terzino.

Come Florenzi i francesi potrebbero portare in Francia Nainggolan dall’Inter con la stessa formula. Vale a dire, prestito con opzione per il successivo riscatto che potrà essere esercitato il prossimo anno.

Sarebbe questa la nuova idea del ds brasiliano Leonardo che ha potuto ammirare le qualità del Ninja da vicino durante la sua esperienza in Italia a Milan e Inter come ds e tecnico.

Mercato Inter: Nainggolan costa 15 milioni

Il centrocampista belga Naiggolan era arrivato a Milano due anni fa dalla Roma. In quella occasione, sotto la spinta dell’allora tecnico Luciano Spalletti, i nerazzurri aveva investito tanto per il centrocampista sacrificando anche il cartellino di Zaniolo.

Per questo motivo, dopo due anni, il club nerazzurro non non può privarsi di Naiggolan. L’ex Cagliari, infatti, è ancora a bilancio per oltre 15 milioni. Quindi, per cedere il calciatore, i nerazzurri vorrebbero evitare di far minusvalenza.

Leonardo ad oggi pensa al colpo e sta valutando la trattativa. Si sicuro la pista andrà seguita con attenzione nei prossimi giorni. Il futuro del belga, tornato in nerazzurro dopo il prestito al Cagliari, nella scorsa stagione potrebbe essere tutto da definire anche perchè l’Inter sembrerebbe ad un passo dall’arrivo di Arturo Vidal dal Barcellona. Tuttavia la società ha imposto alla dirigenza di cedere prima qualche calciatore dal pesante ingaggio prima di poter investire.