Calciomercato Milan: un ex Serie A pronto al ritorno

Calciomercato Milan, spunta Keita Balde: l’ex Lazio e Inter pronto a tornare in Serie A

Non sembra aver voglia di fermarsi sul calciomercato, il Milan ha intenzione di continuare a spendere, per rendere il club competitivo su più fronti. Non vuole essere di passaggio neanche in Europa League la squadra di Stefano Pioli, con i preliminari prima da superare, per poi concentrarsi sulla fase a gironi. E’ per questo che Paolo Maldini è partito all’assalto ad un nuovo perno per il reparto offensivo. Non basta Brahim Diaz, e neanche Leao con Rebic, senza considerare il sempreverde Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha voglia di continuare il percorso di internazionalizzazione, da cui il Milan è stato troppo lontano negli ultimi anni, ed è per questo che tutti gli occhi sarebbero piombati sul fantasista del Monaco ed ex Lazio e Inter, il senegalese Keita Balde.

Milan, colpo Keita Balde: Pioli ritrova il suo pupillo

Keita Balde ha già lavorato con Stefano Pioli, nell’esperienza del tecnico con la cravatta dei biancocelesti nelle annate che vanno dal 2014 al 2016. I loro destini si sarebbero nuovamente incrociati all’Inter dopo l’avventura alla Lazio, ma l’allenatore ha salutato prima il club nerazzurro e adesso, i due, potrebbero nuovamente ritrovarsi, questa volta con i colori del Milan cuciti addosso.

Già a gennaio le idee del Milan portavano a Keita Balde ma come riportato dai colleghi di Tuttosport, ci sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma, con alcuni contatti tra le parti che sarebbero già stati avviati. Il senegalese non vedrebbe l’ora di far rientro in Italia, ma la concorrenza in Serie A è alta.

Milan, prestito con diritto di riscatto: cifre, dettagli e tanta concorrenza in Serie A

Ha voglia di tornare in Italia e nel panorama della Serie A, ma Keita Balde va a caccia di garanzie. Non ha voglia di ritornare per un’esperienza da sostituto, vuole tornare ad essere protagonista. Starebbe facendo valutazioni in tal senso il talento senegalese, che avrebbe chiesto al Milan delle garanzie sul posto da titolare. In caso contrario, su di lui ci sono Fiorentina, Samp e Cagliari, club ai quali ci sarebbe maggiore spazio. E intanto, stando a quelle che sono le cifre che chiede il Monaco, la soluzione sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro.

