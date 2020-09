Calciomercato Juventus: le ultime su Morata e Suarez

La Juventus sembra aver scelto Edin Dzeko per l’attacco. Secondo le ultime in arrivo dalla Spagna non ci sarebbe margine per Morata e Suarez.

Mercato Juventus: Morata non arriva

Nessun margine per arrivare ad Alvaro Morata. La punta spagnolo non lascerà l’Atletico Madrid e non torneròa alla Juventus.

Tra i nomi visionati dalla Juve per il post-Higuain c’era anche quello di Alvaro Morata. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno.

L’acquisto dell’ex Chelsea sarebbe stato chiesto proprio da Andrea Pirlo, che ha avuto l’occasione di giocare insieme all’attaccante e di disputare con lui anche una finale di Champions League.

Tuttavia, come riportato dal Mundo Deportivo, sarà impossibile per la Juventus accontentare le richieste dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto trapela dalla Spagna il ds Berta dei Colchoneros, per lasciar andare il numero 9, avrebbe chiesto solo pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni di euro. Nessun margine di manovra, dunque, per la Juve.

Mercato Juventus: tutto chiuso anche per Suarez

Non dovrebbe arrivare, invece, nemmeno Luis Suarez. Sembra essere definitivamente tramontata la pista che avrebbe potuto portare Luis Suarez alla Juventus. A confermarlo sempre dalla Spagna è stata RAC1, secondo l’emittente spagnola i bianconeri sembrerebbero aver capito di non poter far in tempo per il tesseramento della punta a causa anche dei lunghi tempi burocratici del passaporto.

Aspettando Suarez la Juventus avrebbe rischiato di non poterlo inserire nella lista Champions League.

Ultime Juve, alla fine arriverà Dzeko

Per la Juventus, invece, sembra oramai tracciata la rotta per Edin Dzeko. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe spostarsi a Torino nelle prossime ore. La Roma, infatti, sarebbe ad un passo da Milik per sostituirlo.

Per arrivare all’attaccante che ha una quotazione di mercato 10 milioni di euro, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mattia De Sciglio. Il terzino destro, infatti, ad oggi costa quasi quando Dzeko. L’esterno si trasferirebbe alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dei giallorossi.

Tuttavia prima dell’ok definivo servirebbe anche il lasciapassare proprio del terzino. Il difensore, infatti, non avrebbe ancora accettato la nuova maglia. Per questo per il classe 92′ la società bianconera e quella capitolina sono ancora in trattativa.