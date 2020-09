Calciomercato Juventus: Dzeko in arrivo, scambio con la Roma

La Roma ad un passo dalla cessione di Edin Dzeko, la Juventus insiste per avere il bosniaco ed è pronta ad uno scambio.

Calciomercato Juventus: Edin Dzeko ad un passo

Edin Dzeko sta per abbracciare la Juventus. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe spostarsi a Torino nelle prossime ore. La Roma, infatti, potrebbe arrivare a prendere Milik dal Napoli.

Per arrivare all’attaccante che ha una quotazione di mercato 10 milioni di euro, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Mattia De Sciglio. Il terzino destro, infatti, ha una valutazione simile a quella di Edin Dzeko. L’esterno si trasferirebbe alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dei giallorossi.

Tuttavia prima dell’ok definivo servirebbe anche quello dell’ex Milan, Il difensore, infatti, non avrebbe ancora accettato definitivamente la destinazione. Per questo sono ore di riflessione per il classe ’92 ex Milan.

Mercato Juventus: Milik sblocca l’affare

A sbloccare la trattativa tra Roma e Juventus, sarebbe stato il Napoli. Il club azzurro, infatti, avrebbe ormai raggiunto l’accordo con la Roma per Arek Milik. I giallorossi hanno presentato un’offerta di circa 25 milioni di euro (3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus) accetta da De Laurentiis.

Mancherebbe anche l’ok del polacco che aspetta una telefonata da parte della Juventus. Il club piemontese, infatti, aveva trovato con lo stesso Milik un accordo sul contratto senza però trattare con il Napoli.

L’operazione Milik è legata a doppio filo a quella tra Roma e Juve per Edin Dzeko. Il bosniaco è la prima scelta di Pirlo ed anche Dzeko (come Milik e Suarez) ha già un’intesa con Paratici.

Per l’ex City sarebbero già pronti 2 anni di contratto a 7,5 milioni netti a stagione.

Ultime Juventus: sfuma Suarez

Intanto sembra allontanarsi sempre di più l’ipotesi Luis Suarez. Per l’attaccante del Barcellona, infatti, sono stati confermati i lunghi tempi di attesa per avere dopo l’esame di italiano la cittadinanza ed il passaporto.

Ora la Juve teme che possano non esserci novità prima della fine del mercato. Per questo motivo i bianconeri non potrebbero poi inserire l’attaccante in lista per la Champions League.

