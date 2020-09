Calciomercato Juventus, colpo Paratici: arriva dal Lione

E’ sempre più vicina la nuova stagione per la Juventus. Il club bianconero affronterà la Sampdoria nel match serale di domenica 20 settembre per la prima giornata di campionato di Serie A 2020/21. La squadra lavora sul campo con tranquillità con mister Andrea Pirlo, mentre la società non perde tempo e continua le lunghe trattative di mercato. Sembra essersi sbloccata la trattativa del giro degli attaccante, dove alla Juve arriverà Edin Dzeko dalla Roma. I prossimi giorni sono quelli decisivi per la chiusura finale, con il calciatore che ha già un accordo con la Juventus.

Mercato Juventus, Paratici vuole il colpo Aouar

La Juventus continua a monitorare più situazioni, in attesa di occasioni di mercato che potrebbero portare colpi di un certo livello. La società è ancora in cerca di un altro centrocampista, capace di far fare quel salto di qualità che in questi ultimi anni è mancato in questo reparto alla Juve. Nel mirino c’è il giovane Aouar dal Lione, calciatore in uscita dal club francese. Solo 30 minuti in queste prime due giornate di campionato per lui, a causa del Coronavirus che ha tenuto il talento lontano dai campi per qualche settimana. Con 9 gol e 10 assist la scorsa stagione ha sorpreso tutti, in particolare Paratici che vuole portarlo in bianconero già da questa stagione. Trattativa avviata da tempo con il club francese.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juve, nuovo nome per l’attacco

Calciomercato Juve, si tratta con Aulas per Aouar

Come riportato dall’edizione odierna de il Quotidiano Sportivo, la Juventus starebbe seriamente pensando di chiudere per Houssem Aouar nelle prossime settimane. Il calciatore è stato messo sul mercato e il presidente Jean Michel Aulas potrebbe chiudere per lui per 50 milioni di euro. E’ questa la cifra richiesta al momento, ma visiti gli ottimi rapporti tra le società il talento francese può anche lasciare la Ligue 1 per 40 milioni. Paratici è in attesa di cedere prima qualche calciatore per incassare e poi sferrare l’affondo decisivo per regalare un altro talento a mister Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, De Paul vicino al Leeds