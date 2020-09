Calciomercato Inter, domani giornata decisiva per Vidal

L’Inter si prepara ad affrontare la nuova stagione ormai imminente, e nell’ambiente nerazzurri si continua a respirare l’aria di mercato, uno degli argomenti prioritari per Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha deciso di restare in cambio di garanzie, e Ausilio e Marotta non sono stati di certo con le mani in mano. La squadra di Milano ha portato a termine diverse operazioni importanti, e nelle prossime ore è atteso un altro acquisto: si tratta di un pupillo dell’allenatore.

Ultime Inter: Vidal, domani potrebbe arrivare a Milano

Se pensiamo ai pupilli di Conte, uno dei primi, forse il primo che ci viene in mente, quello è senza dubbio Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, ai tempi della Juventus, ha vissuto gli anni migliori della sua carriera sotto la guida del tecnico, ed ecco che la storia d’amore pare sia costretta a ricominciare. Ebbene si, anche perchè l’attuale giocatore del Barcellona sembra già pronto per la sua avventura all’Inter: stando a quanto riportato da cm.com, Vidal avrebbe già svuotato il suo armadietto ai bluagrana, e già da domani potrebbe arrivare a Milano. Una notizia grandiosa per i nerazzurri, che avranno l’ennesimo elemento importante in rosa. L’obiettivo? Combattere con la Vecchia Signora per lo Scudetto.

Inter-Vidal: indennizzo al Barcellona

Sembrava potersi aprire un altro caso Messi/Suarez al Barcellona, e invece anche quest’altro pericolo è scampato. Vidal sarà libero di vestire la maglia nerazzurri senza troppi problemi. L’Inter però dovrà versare un piccolo indennizzo da circa 500mila euro + bonus variabili in base ai risultati, mentre il club blaugrana pagherà al giocatore parte dell’attuale stipendio sotto forma di indennizzo.

News Inter: Godin ad un passo dal Cagliari

Intanto sul fronte cessioni c’è una notizia dell’ultimora anche per Godin. Il centrale uruguaiano è ad un passo dal Cagliari: accordo trovato tra il giocatore e il club sardo, con l’Inter che pagherà una parte dello stipendio 2020/21, ma solo qualche mensilità. Poi ci sarà la firma per tre anni, con un ingaggio da 2,5 milioni di euro. >>>Calciomercato Inter, il pilastro di difesa dice addio: c’è l’accordo