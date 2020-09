Arsenal, arriva il rinnovo di Aubameyang (UFFICIALE)

E’ arrivato il tanto atteso rinnovo di Pierre Emerick Aubameyang con i ‘Gunners’. Sarà il calciatore più pagato dell’intera rosa. Mikel Arteta, tecnico degli inglesi, potrà contare ancora sul talento del centravanti fino a giugno del 2024.

Arsenal, Aubameyang prolunga il suo contratto

Finalmente è arrivata la notizia che tutti i supporters dell’Arsenal stavano aspettando: Pierre Emerick Aubameyang ha prolungato il proprio contratto con il club inglese. La storia d’amore con la squadra di Premier League è destinata a continuare. Il nazionale del Gabon ha firmato un nuovo contratto triennale. Ottima notizia per l’allenatore del team inglese, lo spagnolo Mikel Arteta, che potrà contare sulla qualità del centravanti per molto tempo ancora. Il calciatore, cresciuto nelle giovanili del Milan, è approdato in Inghilterra nel gennaio del 2018 dal Borussia Dortmund (fu pagato quasi 60 milioni di euro). Ha avuto un impatto devastante nel nuovo campionato, dove ha realizzato 72 reti in 111 presenze. La Premier è iniziata solamente da qualche giorno ed ha già timbrato il cartellino nella netta vittoria, in trasferta, contro il Fulham (per la cronaca è finita 3-0 per i ‘Gunners’).

Ingaggio record per il calciatore

Guadagnerà quasi 380mila euro a settimana. L’annuncio del suo accordo è stato comunicato dall’Arsenal stesso, con una diretta live sui propri profili social, nel loro stadio ovvero l’Emirates Stadium. Il calciatore si è dichiarato “Felice ed entusiasta per aver raggiunto questo accordo. Questa è casa mia, è un gran giorno. Significa molto per me, voglio lasciare un segno in questo club e magari diventare una leggenda un giorno“. Il giocatore sembrava quasi vicino ad un addio: le sirene del Manchester United e del Barcellona si facevano sempre più insistenti, ma con l’arrivo in panchina dell’ex secondo di Pep Guardiola al Manchester City le cose sono cambiate. Soprattutto con la vittoria della FA Cup e della Community Shield.

In Italia la Juventus ci aveva fatto un pensiero

In passato anche la Juventus aveva pensato al classe 1989 per il reparto offensivo. Sarebbe stato un gran colpo per la ‘Vecchia Signora’ riportare in Italia uno dei talenti della Primavera “cacciato”, troppo presto, dal Milan. In passato ha vestito anche le maglie del Digione, Lilla, Monaco e Saint-Etienne.

