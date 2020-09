Lazio, tre big vanno ko: i tempi di recupero degli infortunati

Si avvicina la prima giornata di Serie A dove la Lazio di Lotito non scenderà in campo. Il club biancoceleste affronterà l’Atalanta nel recupero della prima il 30 settembre, a causa degli impegni avuti fino ad agosto della squadra di Gasperini. Dunque si partirà direttamente dalla seconda giornata, dove il club affronterà il nuovo Cagliari di Eusebio Di Francesco. La squadra si prepara alla nuova stagione sul campo, dove però mister Simone Inzaghi già deve fare i conti con alcuni intoppi a causa degli infortuni. La società, invece, continua a lavorare sul mercato per accontentare il proprio allenatore con colpi importanti in vista della prossima stagione dove il club è tornato nella fase a gironi di Champions League. Ufficiale l’arrivo di Muriqi, si attende Fares nelle prossime ore.

Lazio, tre calciatori vanno ko: sono Luiz Felipe, Luis Alberto e Milinkovic Savic

Arrivano aggiornamenti riguardo l’infortunio di Luiz Felipe. Il calciatore è stato costretto a fermarsi contro il Frosinone in amichevole. Secondo fonti vicine al club, il calciatore ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia, che costringerà a Luiz Felipe di stare lontano dal terreno di gioco per almeno 20 giorni. Il rischio è che Inzaghi non potrà contare su di lui per le prime tre giornate di Serie A in programma nelle prossime settimane. Sabato sera aveva lasciato lo stadio di gioco con le stampelle. Ma non è l’unico, perché altri due big sono finiti ko, tanto da non partecipare nemmeno alla partita contro il Frosinone, uno degli ultimi test per la squadra di Simone Inzaghi. Si tratta di Luis Alberto e Milikovic Savic.

Infortuni Lazio, i tempi di recupero di Luiz Felipe, Luis Alberto e Milinkovic Savic

Se per Luiz Felipe i tempi sono lunghi (20 giorni) c’è tranquillità per quanto riguarda le condizioni sia di Luis Alberto che di Milinkovic Savic. i due calciatori torneranno a disposizione già nei prossimi allenamenti per Inzaghi. Assenti contro il Frosinone perché il primo ha ricevuto un colpo in allenamento dal suo compagno di squadra Escalante, mentre il secondo è tornato affaticato dagli impegni con la Nazionale serba.

