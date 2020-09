Il calciomercato dell’Inter sarà ancora molto felice per Antonio Conte che dopo Achraf Hakimi e Aleksandar Kolarov è pronto ad abbracciare anche Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Kaio Jorge più vicino

Ma non si punterà solo a migliorare il club dal punto di vista dell’esperienza e della leadership per puntare alla vittoria immediata. L’Inter è anche pronta per mettere le mani sui campioni del futuro tanto che nelle ultime ore si sta accelerando per un vero e proprio craque mondiale: Kaio Jorge. L’attaccante carioca del Santos è considerato uno delle migliori nuove leve del calcio internazionale e i nerazzurri stanno provando ad accelerare con la dirigenza brasiliana per anticipare la folta concorrenza.

Calciomercato Inter, via libera ufficiale dal Santos

La notizia del forte interesse dell’Inter per il giovanissimo attaccante arriva direttamente dal Brasile. Secondo la Gazeta Esportiva Il presidente del Santos, José Carlos Peres, ha concesso l’autorizzazione all’agente spagnolo Marcos Vazques Dias per trattare con l’Inter il trasferimento di Kaio Jorge. La suddetta autorizzazione è stata firmata il 27 agosto e varrà solo per un’altra settimana.

“Le negoziazioni richiedono il consenso e l’accettazione scritta del Santos. La presente lettera di autorizzazione ha un impegno di riservatezza ed è valida fino al 20 settembre 2020, essendo automaticamente revocata dopo tale data, e potrà essere prorogata in qualsiasi momento a discrezione del Santos Futebol Clube”.

Conte spinge per Vidal, giorni decisivi

L’Inter ha in Kaio Jorge una possibilità molto grande di assicurarsi un grande campione futuro. Il brasiliano, classe 2002, ha un contratto con il Santos fino a dicembre del 2021 ed è professionista dal 2018. Ma nel frattempo i nerazzurri badano al presente e a come accorciare il gap con la Juventus e con le big europee per tornare subito protaogonisti. Dal mercato è in arrivo Arturo Vidal a parametro zero: il cileno si è liberato dal Barcellona e, secondo quanto riporta Sportitalia, e nei prossimi giorni sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con i nerazzurri.

