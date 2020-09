Calciomercato Inter, colpo dalla Premier: arrivano le parole dell’agente

Il calciomercato dell’Inter si sta rivelando ancora una volta parecchio movimentato, e nella testa di Conte e dirigenza c’è sempre il solito vecchio pallino: colmare il gap con la Juventus, formando una squadra completa in ogni reparto. I nerazzurri stanno studiando diversi profili, e soprattutto per un laterale ci sarebbe diverse novità importanti.

Ultime Inter: obiettivo Emerson Palmieri, la rivelazione

Tra i vari obiettivi dell’Inter per questa sessione di mercato, c’è anche Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. L’italo-brasiliano è un giocatore che interessa parecchio dalle parti di Milano, e in queste ultime ore non sono di certo mancate le voci a riguardo un’eventuale trattativa. A dire la sua sulla situazione ci ha pensato lo stesso agente, il quale ha parlato Inside Football. Queste le poche, ma significative, parole riportate da cm.it: “Ritorno in Serie A? E’ possibile, ma in questo momento non posso dire nulla”. Una sorta di indizio quindi, e che andrebbe a confermare ancora una volta l’interesse dell’Inter, sempre alla finestra per l’ex Roma. Che Marotta e Ausilio abbiano portato avanti il colpo sotto banco?

Inter-Emerson Palmieri: concorrenza del Napoli

Emerson Palmieri è in cima al taccuino di mercato dell’Inter, ed è sempre più chiaro ormai che tra il club nerazzurro e il giocatore ci siano stati dei contatti concreti. Occhio però anche ad un’altra italiana in corsa: il Napoli. Gli azzurri stanno seguendo il terzino da qualche settimana, e soprattutto negli ultimi giorni pare siano stati intensificati ulteriori contatti. Ad oggi è davvero complicato fare una previsione, ma quello che è chiaro è che per Emerson ci possa essere un futuro, e un ritorno, nel campionato italiano.

News Inter: pronto un altro colpo in difesa

L'Inter intanto pensa ad un altro colpo in difesa, stavolta però non come laterale, ma come centrale. La possibile partenza di Godin in direnzione Cagliari costringerà i nerazzurri a colmare il buco, e di fatti si sta pensando ad un altro investimento. Nelle ultime ore si sono complicate le cose per Kumbulla, dunque si è deciso di virare su un altro difensore, stavolta con molta più esperienza.