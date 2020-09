La Serie A sta per iniziare e i club appena arrivati dalla Serie B stanno tentando di migliorare il proprio organico per confermare la partecipazione anche nella prossima stagione e per dare filo da torcere alle big. Lo Spezia, alla prima volta in assoluto in Serie A, è molto attivo in fase di calciomercato e presto potrebbe mettere a segno colpi di elevatissima qualità.

Dopo l’acquisto di Jeroen Zoet, portiere proveniente dal PSV Eindhoven, lo Spezia è pronto a regalare a Vincenzo Italiano nomi nuovi con cui lavorare al meglio. L’obiettivo è chiarissimo e inevitabile: la corsa alla salvezza non può aspettare a lungo. Così per la prima volta in assoluto in Serie A, il presidente Chisoli ha intenzione di regalare alla piazza nomi di alto rilievo per portare esperienza ma anche assoluta qualità ai bianconeri. Qualche settimana fa si è fatta viva la voce che voleva Yaya Touré in Serie A e ora il sogno potrebbe pian piano trasformarsi in realtà.

Calciomercato Spezia, si sogna in grande: arrivano Torué e Pato?

Oggi, però, il mercato ha reso i sogni dei tifosi spezini ancora più grandi, tanto da farli sembrare inverosimili. L’edizione odierna di Repubblica parla di un forte interesse per due nomi che in passato hanno fatto sognare le migliori piazze europee: Yaya Touré e Alexandre Pato. Il centrocampista ivoriano ha terminato la sua esperienza calcistica in Cina ma a 37 anni pare pronto a rimettersi in gioco e a tornare a giocare a livelli molto più importanti. Per la società ligure potrebbe essere più di un’idea e nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. Il sogno più grande, però, riguarda l’attacco dove si è fatto avanti il nome di Alexadre Pato, ex attaccante del Milan, oggi svincolato dopo l’esperienza al Sao Paulo.

Spezia, si avvicinano altri due acquisti

Intanto il club ligure si sta concentrando su acquisti molto più facilmente raggiungibili. Nelle prossime ore chiuderà per Federico Mattiello, difensore dell’Atalanta che arriverà in prestito e Roberto Piccoli, attaccante richiesto esplicitamente da Vincenzo Italiano.