Calciomercato Roma, addio Dzeko? Arrivano le parole dell’entourage

La Roma continua il suo calciomercato, e in questi ultimi giorni resta molto spinosa la situazione riguardo Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco non è sicuro della permanenza, specialmente vista la forte concorrenza della Juventus. Il giocatore è in orbita bianconera, ed è tuttora in cima alla lista degli obiettivi della Vecchia Signora. I giallorossi restano in attesa di ulteriori novità, e ovviamente in quel della Capitale non si può far altro che aspettare e sperare.

Ultime Roma: futuro Dzeko, le parole dell’entourage

Il futuro di Dzeko continua ad essere molto incerto, e ad oggi è davvero difficile fare una previsione su quale sarà la destinazione del bosniaco il prossimo campionato. L’interesse della Juventus è ancora attuale, ma la squadra bianconera aspetta di trovare riscontri anche nell’affare Suarez. Intanto a dare delle rivelazioni importanti ci ha pensato un membro dell’entourage dell’attaccante, queste le sue parole riportate da cm.it:

“Juventus? C’è da vedere ed aspettare ciò che succederà tra Roma e Napoli”

Roma-Napoli: Dzeko, Milik e la Juventus

L’asse tra Roma e Napoli resta caldissimo, e le parole dell’entourage di Dzeko ci hanno ancora una volta riportato a quello che sta succedendo per Milik. Quest’ultimo è un chiaro obiettivo giallorosso, e se dovesse andare in porto la trattativa, ecco che Dzeko sarebbe libero di approdare alla Juventus. Ancora tutto da definire e da scoprire quindi, con il bosniaco che resta appeso ad un filo per scoprire il suo futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma: arriva l’annuncio di Fonseca

Mercato Roma: assalto a Milik

Intanto la Roma non vuole di certo farsi trovare impreparata, e se da una parte potrebbe essere costretta a salutare Dzeko, dall’altra sta cercando di accelerare nella corsa a Milik. La distanza economica con il Napoli è ancora evidente, e nelle ultime ore pare che i giallorossi abbiano offerto 15 milioni di euro più bonus, o un prestito con diritto di riscatto. Proposta che gli azzurri difficilmente accetteranno, visto che vogliono almeno 25 milioni per l’attaccante. Una cosa è certa: il polacco resta nel mirino, e la presa non sarà mollata tanto facilmente.

POTREBBE INTERESSARTI: Calciomercato Roma, fissato il prezzo per un obiettivo in attacco