Calciomercato Napoli: arriva l’esterno, colpo ad un passo

Il Napoli è pronto a prendere il nuovo esterno di attacco. Secondo quanto riportato da TS l’affare sarebbe oramai ad un passo.

Mercato Napoli: arriva Deulofeu

Aveva già sfiorato gli azzurri con Sarri, all’ultimo anno della sua esperienza a Napoli. Ora il Napoli potrebbe finalmente riportare in Italia Gerard Deulofeu.

Napoli, le ultime sulla trattativa Deulofeu

Gerard Deulofeu, 26enne spagnolo di proprietà del Watford, ha incassato il “sì” di Gattuso, anche perché l’esterno destro non sarebbe alla sua prima esperienza in Serie A avendo giocato per 6 mesi al Milan. Il club della famiglia Pozzo sarebbe poi anche disponibile a cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto perché, essendo retrocesso nella B inglese, deve piazzarlo per accontentare lo spagnolo e per risparmiare sui 3,5 milioni di euro percepiti all’anno da Deulofeu.

Se arrivasse l’esterno, il reparto sarebbe al completo e Giuntoli potrebbe dedicarsi al completamento dell’organico. Ora servirà per il Napoli chiudere solo il giro di cessioni.

Mercato Napoli, i calciatori in uscita

Per questo motivo ora il Napoli può cedere, prima di puntellare la squadra magari con un altro centrale.

Il primo calciatore a partire potrebbe essere Koulibaly. Per il centrale, prima o poi, verrà trovato il punto di incontro con il Manchester City, oppure con il Psg. I due club si stanno avvicinando alla quotazione di De Laurentiis. Il patron vorrebbe 75 milioni sull’unghia, più 5 di bonus, i club interessati sono disposti ad arrivare al massimo a 65 che poi potrebbero aumentare grazie ai bonus a 70. Ieri potrebbe essere stata una giornata decisiva per il rinnovo di Hysaj. Giuntoli ha incontrato il suo agente Mario Giuffredi.

Tra le parti sembrerebbe esser arrivata un’intesa tra i 2,8 annui chiesti dal calciatore a scadenza 2021 e l’offerta del Napoli di 2,2 milioni. Se rinnoverà l’albanese, si cercherà una squadra alla quale cedere in prestito Malcuit, tenuto fuori come Llorente e Younes. Resta Lobotka, che non era stato utilizzato contro il Pescara. A centrocampo potrebbe mancare ancora un calciatore al Napoli dopo l’addio ad Allan. In passato si erano fatti diversi nomi ma in realtà gli azzurri potrebbero puntare su un giovane da far esplodere e non su un calciatore affermato.

