Calciomercato Inter, il pilastro di difesa dice addio: c’è l’accordo

Continuano le trattative di mercato in casa Inter. Tra entrate ed uscite, la squadra nerazzurra è quella che più si sta rendendo protagonista di queste prime settimane di calciomercato. La chiusura del mercato arriverà il 5 ottobre e da qui alla fine ci saranno sicuramente ancora tante trattative da poter definire. Intanto, la società, oltre ad acquisti importanti, deve fare i conti anche con le cessioni di top player. E’ il caso di Diego Godin, messo ai margini del progetto.

Mercato Inter, Godin via: accordo con il Cagliari

La trattativa era da diversi giorni messa in piedi e alla fine è arrivata la chiusura. Diego Godin, ex difensore dell’Atletico Madrid e attualmente all’Inter, lascerà il club nerazzurro nonostante ancora due anni di contratto per restare però in Serie A, il calciatore vestirà la maglia del Cagliari. Completata l’operazione tra le parti, Diego Godin sarà ufficialmente un giocatore del Cagliari tra domani e dopodomani. Decisive le prossime 48, con il calciatore che ha accettato di restare in Serie A e provare una nuova esperienza. Il difensore esperto uruguaiano riceverà un bonus d’uscita dall’Inter che inoltre pagherà per circa un anno parte dello stipendio del calciatore. Pronto il contratto pluriennale con il club sardo.

Inter, nuovi tentativi del Cagliari per Nainggolan

Ottimi rapporti tra Cagliari e Inter, le due società già aveva chiuso la scorsa stagione per Radja Nainggolan con la formula del prestito. Anche quest’anno l’Inter passerà un calciatore esperto e di livello al Cagliari, si tratta di Diego Godin. Intanto, Nainggolan è tornato a Milano e l’Inter sta valutando quale sarà il suo futuro. Il calciatore potrebbe anche restare a sorpresa in nerazzurro, con Conte pronto ad inserirlo di nuovo in rosa. Non molla però il Cagliari che vorrebbe portarlo nuovamente in Sardegna. Il centrocampista belga tornerebbe volentieri a Cagliari, una città che sente come casa sua e a lavorare con Di Francesco, nuovo allenatore del Cagliari da questa stagione. I due hanno lavorato insieme già ai tempi della Roma.

