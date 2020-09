Calciomercato Roma, Pellegrini sarà il futuro: il punto sul rinnovo

Tra le protagoniste dell’attuale sessione di calciomercato c’è sicuramente la Roma. Dalla nuova proprietà al possibile addio di Edin Dzeko, fino ad una trattativa intricata con il Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik, i giallorossi sono al centro di numerosi affari.

Calciomercato Roma, Pellegrini sarà il futuro: le ultime

Un campionato a livelli importanti per Lorenzo Pellegrini che è entrato stabilmente nella Nazionale di Roberto Mancini e nel cuore dei tifosi della Roma. Il futuro, per i giallorossi, sarà all’insegna del centrocampista classe ’96, già molto in alto nelle gerarchie di Paulo Fonseca e dello spogliatoio. Sin dalla scorsa stagione tanti club importanti hanno mostrato interesse per Lorenzo Pellegrini che, però, ha sempre preferito restare alla Roma e continuare nel suo percorso di affermazione. E ora si pensa al suo rinnovo.

Calciomercato Roma, Under via ma resta in Serie A

Calciomercato Roma, si avvicina il rinnovo di Pellegrini

Era già un punto fermo della Roma e lo sarà ancora per lungo: per Lorenzo Pellegrini è pronto il rinnovo contrattuale. Il centrocampista ex Sassuolo sarà il volto della Roma anche nelle prossime stagioni e presto lo sancirà anche attraverso la firma che apporrà sul nuovo contratto. Attualmente ha un accordo fino al 2022 e una clausola da 30 milioni di euro che ha sempre spaventato il club e i tifosi. Ora, le intenzioni del club sono quelle di perfezionare sia la durata del contratto che il lato economico, arrivando fino a 3 milioni netti più bonus per un massimo di 1 milione (4 milioni totali), con l’eliminazione della clausola rescissoria.

Roma, Zaniolo allo scoperto: “Mai pensato di smettere”

Via la clausola e fascia da capitano

Pellegrini-Roma, dunque, sarà un binomio ancora molto lungo e duraturo. Il calciatore ha intenzione di maturare nella Roma e diventare anche una bandiera della squadra della sua città. La Roma vuole lo stesso e per questo ha intenzione di eliminare la clausola: non si vuole permettere a Juventus, PSG e Inter su tutte, di puntare il jolly del centrocampo romanista. E nel futuro, dopo Dzeko, ci sarà anche la fascia da capitano ad attenderlo, per consolidare ancora di più il rapporto d’amore tra Lorenzo e il popolo giallorosso.

