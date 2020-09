Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Ante Rebic. Come comunicato dalla società rossonera, il Milan ha riscattato il cartellino di Ante Rebic.

Mercato Milan 2020: Rebic è rossonero

Dopo un anno impressionate, l’attaccante ha deciso di restare. Mancava solo l’ufficialità, e finalmente è arrivata: Ante Rebic è un giocatore del Milan. Il club rossonero ho acquisto a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante croato dall’Eintracht Francoforte. Il calciatore rimarrà a Milano dopo una seconda parte di stagione da protagonista durante lo scorso campionato.

Ultime Milan, il contratto di Rebic

Il suo nuovo contratto durerà fino al 2025. Ante Rebic ha firmato un accordo con il Milan per 5 anni, come si legge nel comunicato rossonero. Nella stagione 2020/2021 indosserà la maglia numero 12. Le cifre dell’accordo con l’Eintracht non sono state ancora comunicate ma metà del cartellino, ovvero il 50% della somma secondo gli accordi, dovrà andare alla Fiorentina.

Il calciatore arriva dall’Eintracht Francoforte a titolo definitivo. Il comunicato:

“Il Milan comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Ante Rebic, già tesserato per il Club a titolo temporaneo.

L’attaccante croato si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2025.

Ante prosegue la sua storia in rossonero dopo che lo scorso anno ha messo insieme 30 presenze e 12 gol nella stagione 2019/20, Rebic era risultato il miglior marcatore stagionale. Il prossimo anno indosserà la maglia numero 12″.

Leggi anche >>> Le cifre del riscatto

Milan, c’è lo zampino di Ramadani

Per molti sotto la buona riuscita dell’operazione tra Milan e Fiorentina ci sarebbe lo zampino del potente agente Ramadani.

L’agente detiene anche la procura anche di altri calciatori viola come Milenkovic e Vlahovic. Il centrale è in uscita dalla viola e potrebbe finire al Milan proprio nell’ambito di questa trattativa visto che il contratto in scadenza nel 2022.

A tal proposito potrebbe aprirsi un’asse di mercato tra Milan e Fiorentina che coinvolgerebbe diversi calciatori. Ora il club rossonero deve parte del pagamento di Rebic ai viola.

Qui entra in ballo il secondo scenario, che potrebbe prevedere una trattativa “allargata” con la viola per il pagamento del 50% di Rebic e l’acquisto di un altro calciatore.

Magari Milenkovic che piace molto a Pioli e non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Cedere il 22enne difensore potrebbe rappresentare la soluzione per chiudere i conti tra i due club, magari inserendo nella trattativa anche il cartellino di Lucas Paquetá, che piace da tempo ai toscani, ed è valutato 25 milioni di euro.