Calciomercato Milan, si sblocca l’affare: decisiva una cessione

Il Milan di Stefano Pioli si prepara all’inizio della nuova stagione. Si inizia il 17 settembre con il turno preliminare d’Europa League contro lo Shamrock Rovers, mentre poi si giocherà subito dopo il 19 contro il Bologna in Serie A. I rossoneri, stanno lavorando senza sosta per il mercato in entrata e in uscita. Diversi calciatori nel mirino. Dopo Sandro Tonali continuano i sondaggi per altri centrocampisti, per la società che vuole rendere sempre più competitiva la rosa e ampliarla in modo tale da dare a Pioli una vasta scelta e non schierare sempre gli stessi calciatori che saranno impegnati in una tripla competizione. L’obiettivo primario è tornare in Champions League.

Cessioni Milan, è il turno di Krunic

Si lavora a Milano per le cessioni che dovranno fare spazio ai nuovi arrivi. Tra questi c’è quella di Rade Krunic. Il calciatore non ha convinto la passata stagione e non ha trovato il giusto spazio, per questo il Milan e il calciatore hanno deciso di separarsi. Su di lui c’è il forte interessamento del Torino, che nelle ultime ore ha accelerato per acquistare il giocatore e regalare un altro colpo a mister Giampaolo. L’allenatore aveva richiesto Krunic proprio al Milan la scorsa stagione e potrebbe dunque seguirlo ora nella nuova avventura in granata. Questo avvicina sempre di più il ritorno di Bakayoko in rossonero.

Mercato Milan, con la cessione di Krunic arriva Bakayoko

Per un centrocampista che esce c’è uno che entra e questo è Bakayoko. Il calciatore spinge per tornare in rossonero da diversi mesi e ogni giorno può essere quello giusto. C’è l’accordo tra Milan e calciatore, mentre si attende quello dei club. Il Chelsea ha dato l’ok per la sua cessione che dovrebbe avvenire attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Prima però la cessione di Krunic, per far partire poi l’assalto all’ex rossonero.

