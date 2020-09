Calciomercato Inter, sfuma un grande sogno di Conte

Il mercato dell’Inter si sta dimostrando ancora una volta molto attivo, e la squadra nerazzurra è letteralmente scatenata. Dopo i colpi già effettuati, Marotta e Ausilio sembrerebbero aver spostato la loro attenzione sul centrocampo, altro reparto che dovrebbe essere puntellato con un innesto importante. Gli obiettivi sono tanti, ma pare che per uno di questi sia in arrivo una vera e propria beffa.

Ultime Inter: niente Vidal, notizia dalla Spagna

Tra i più grandi sogni di mercato di Conte c’è senza dubbio Arturo Vidal, suo pupillo ai tempi della Juventus, e un centrocampista che darebbe un carattere importante al centrocampo di ogni squadra. Il cileno è stato inseguito per molto tempo, ma nelle ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni piuttosto pessimistiche dalla Spagna. Stando a quanto riportato da Don Balon infatti, pare che il Barcellona abbia chiesto un congualio economico di 30 milioni di euro per Vidal, di fatti facendo allontanare i nerazzurri dalla corsa. La cifra è altissima, e considerando che si tratta di un giocatore ultra 30enne, probabilmente il gioco non vale la candela. Ecco che l’Inter virerà su altri giocatori, per il momento il cileno è sfumato.

Mercato Inter: sfumato Vidal, si punta Seri

Vidal molto probabilmente non vestirà la maglia nerazzurra, ed ecco che l’Inter dovrà assolutamente prendere in considerazione un’alternativa valida. I nomi sul taccuino sono tanti, ma lo sguardo si sta spostando sempre di più verso Seri, centrocampista ivoriano di proprietà del Fulham. Lo scorso anno ha militato in prestito al Galatasaray, ed il suo profilo è stato più volte accostato alla Serie A. Il ragazzo ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma la sensazione è che si tratti di un prezzo soltanto iniziale.

News Inter: due cessioni a centrocampo

Mentre l’Inter pensa ad un colpo a centrocampo, dall’altra parte la dirigenza valuta anche delle cessioni. Nella lista dei cedibili ci sono soprattutto Brozovic ed Eriksen, attualmente giudicati come sacrificabili per eventuali investimenti. Sia il croato che il danese non sono centrali nei piani dell’allenatore.

