Calciomercato Roma, Florenzi passa al PSG in prestito (UFFICIALE)

E’ di pochi minuti fa la notizia: Alessandro Florenzi lascia (nuovamente) la Roma in prestito per approdare all’estero. Stavolta la sua nuova avventura si chiama Paris Saint Germain.

Roma, Florenzi ceduto al PSG. I dettagli

Alessandro Florenzi fa di nuovo le valigie e va via da Roma. Sempre in prestito. Paulo Fonseca ha deciso che il calciatore di Vitinia non potrà ancora fare parte del suo progetto tecnico. Il calciatore si è accordato, per un anno, con i francesi del Paris Saint Germain. I parigini erano alla ricerca di un terzino dopo la partenza del belga Thomas Meunier, che è approdato in Bundesliga firmando per il Borussia Dortmund. A gennaio di quest’anno il nazionale azzurro lasciò i giallorossi per andare in Liga e per vestire la maglia del Valencia. Con l’allenatore portoghese non è mai scattato il feeling. Il manager, ex Shakhtar Donetsk, lo relegava spesso in panchina (se non in tribuna) e quando giocava lo faceva solo da subentrante. Ora per Florenzi inizierà una nuova avventura in Francia sotto gli ordini di Thomas Tuchel.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, infortunio Zaniolo: Mariani si giustifica

Il PSG pubblica, su Instagram, le prime foto con la maglia dei parigini

Ecco le parole del club parigino sul nuovo acquisto: “Il PSG è lieto di annunciare l’arrivo di Alessandro Florenzi dalla Roma. Il calciatore dell’Italia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 che include una opzione di acquisto. Siamo onorati di aggiungere le qualità del calciatore nella nostra rosa“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, accordo raggiunto: primo grande colpo di Friedkin

Intanto la sua nuova squadra ha perso all’esordio in Ligue 1

Anche per il Paris Saint Germain il campionato è iniziato. Dopo la sospensione della passata stagione a causa del Coronavirus e l’assegnazione dell’ennesimo scudetto, ieri sera si è disputata la prima partita contro il neopromosso Lens. Non è andata bene per la squadra dello sceicco Nasser Al-Khelaifi che ha perso per 1-0. Molte le assenze per Tuchel che ha dovuto fare a meno di Mauro Icardi, Keylor Navas, Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes e Marquinhos. Tutti questi calciatori sono positivi al Covid-19 e stanno effettuando il periodo di isolamento. Non ha giocato nemmeno il secondo portiere Sergio Rico, perché non era in rosa quando si sarebbe dovuta disputare la partita. Infatti ha giocato il terzo portiere, l’ex Chelsea Marcin Bulka.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Roma, fissato il prezzo per un obiettivo in attacco