Calciomercato Juventus, un attaccante snobba i bianconeri

Un mercato sempre più intenso ed interessante quello di Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato non si danno pace a caccia di rinforzi. La Juventus in particolare sta portando avanti diversi sondaggi, e l’obiettivo è sempre lo stesso: prendere un attaccante per sostituire Higuain. L’argentino è arrivato a Miami per firmare con il club di Beckham, ed è chiaro che i bianconeri non possono restare con le mani in mano.

Mercato Juventus: obiettivo Giroud, l’attaccante smentisce

Tra gli obiettivi principali per l’attacco ci sarebbe anche Olivier Giroud, centravanti del Chelsea più volte accostato alla Serie A. Nonostante nel corso di queste ultime ore si siano intensificate le voci, lo stesso giocatore ci ha tenuto a rilasciare diverse dichiarazioni importanti. Parole, riportate da cm.com, che però non fanno filtrare nessun tipo di ottimismo:

“Gli italiani si fanno subito trascinare dalle voci, stamattina sono rimasto sorpreso da cosa si dice di me. Sono tutte fake news, sono del Chelsea e sono felice di giocare in questo club. Juventus? Bello ricevere attenzioni da un club del genere, ma resto concentrato sulla mia squadra, poi si vedrà nelle prossime settimane”

Ultime Juventus: Giroud sfumato? Virata su altri nomi

Giroud ha parlato chiaro sul suo futuro, e le chance di vederlo vestire la maglia della Juventus sono davvero molto poche. Ecco che Paratici e staff dovrà virare su altri nomi, e tra quelli più papabili ci sono senza dubbio Dzeko, Cavani e Morata. L’uruguaiano è un obiettivo difficile da raggiungere, situazione invece diversa per gli altri due. Ad oggi per Dzeko la situazione è complicata, ecco che si punterà al ritorno dello spagnolo.

News Juventus: Suarez è ancora la priorità

Tra i tanti nomi fatti per l’attacco bianconero c’è sicuramente chi ha la priorità, e ovviamente stiamo parlando di Suarez. Il Pistolero resta in cima alla lista, e da qui a breve potrebbero arrivare delle importanti novità riguardo la sua situazione passaporto. L’uruguaiano dovrà sostenere un esame di italiano, sperando ovviamente anche nel Barcellona. I blaugrana non dovranno mettere i bastoni tra le ruote, e magari neanche Koeman, che intanto rischia di cambiare idea.

