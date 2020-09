Calciomercato Juventus: addio Higuain, ecco dove giocherà

Mercato Juventus: Higuain pronto all’addio

La Juventus pronta a salutare Gonzalo Higuain in attacco. La punta dovrebbe lasciare Torino a zero in queste ore. Per lui pronta la rescissione del contratto.

Calciomercato Juventus: Higuain va via, ecco dove giocherà

Gonzalo Higuain non è più un giocatore della Juventus: la notizia era nell’aria da diverse settimane ma l’ok definitivo è arrivato ieri dopo che (lunedì) è sbarcato a Torino il fratello-agente Nicolas. L’attaccante argentino ha già preso un volo per la Florida.

Nelle prossime ore la punta firmerà il suo nuovo contratto con l’Inter Miami di David Beckham, società che lo sta corteggiando per molto tempo e che ha messo sul tavolo un biennale, anche se mancano alcuni piccoli dettagli.

Nelle prossime ore questi dovrebbero esser risolti sul posto. In MLS Higuain ritroverà l’ex compagno Matuidi.

Juventus, i termini dell’uscita di Higuain

Per liberarsi del Pipita, la Juventus ha dovuto lasciar andare il calciatore a zero e non solo. Paratici ad Higuain ha concesso e riconosciuto una buonuscita su per giù del 50% dello stipendio netto (7,5) firmato dal Pipita quattro anni fa, che pesava tantissimo sulle casse bianconere.

Ma non solo, la Juve ha dovuto scrivere a bilancio anche una minusvalenza pari all’ultimo anno di ammortamento del cartellino (18 milioni). Così, il bilancio 2019-20 diventa sempre più nero con una perdita di 90 milioni, anziché i 70 stimati. Il club, nel cda di oggi, potrebbe effettuare una svalutazione in modo da alleggerire quello del prossimo anno.

Ultime Juventus: via mister 90 milioni

Così la Juventus dice addio al secondo calciatore più pagato della storia bianconera. Higuain, infatti, arrivò dal Napoli per 90 milioni di euro. Cifra super per un calciatore e pari all’importo della sua clausola.

In quel momento arrivava da una serie di stagioni in cui segnava a raffica, l’ultima delle quali impreziosita dal record di gol (36) in Serie A che resisteva dal 1950 (Nordahl). Higuain alla Juve ha vinto tre scudetti e due coppe Italia in tre anni, nel mezzo le esperienze in prestito prima al Milan, per sei mesi, poi al Chelsea con il quale ha sollevato anche l’Europa League con Maurizio Sarri in panchina come a Napoli e a Torino nell’ultimo anno.

