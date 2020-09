L’Inter lavora sul mercato con l’intenzione di regalare tanti altri grandi botti ai tifosi. Dopo Hakimi la società ha chiuso per Kolarov ed è pronta ad annunciare anche Arturo Vidal e Matteo Darmian. Intanto, sono tornati Radja Nainggolan e Ivan Perisic che potrebbero nuovamente essere integrati nella rosa di Conte. Ma non finisce qua. La società ha intenzione di regalare un altro grande acquisto a centrocampo al proprio allenatore. Si tratta di un giocatore che ha già allenato in passato durante la sua esperienza al Chelsea dove vinse la Premier League.

Mercato Inter, il sogno di Conte resta Kante

N’Golo Kante’ è uno dei sogni proibiti di Antonio Conte. Il centrocampista del Chelsea non è ritenuto incedibile, ma i Blues di lui fanno una valutazione di almeno 80 milioni di euro. Per questo, al momento, la strada è in salita. Ma ciò non toglie che la società sta lavorando da settimane per provare a raggiungere un accordo con il club di Roman Abramovich. Dall’Inghilterra però fanno sapere che c’è una strada che potrebbe essere intrapresa dai club nelle prossime settimane. Si tradda di un maxi scambio.

Inter, maxi scambio con il Chelsea: Eriksen e Brozovic via, arriva Kante

Dall’Inghilterra, come riportato dal Daily Mail, i due club hanno intenzione di raggiungere un accordo per accontentare tutti. L’Inter non può permettersi di investire circa 80 milioni per N’Golo Kante’, per questo, sul piatto i nerazzurri potrebbero mettere due calciatori, si tratta di Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è valutato circa 50 milioni, 30 invece per il danese arrivato lo scorso gennaio. I due potrebbero essere sacrificati per far si che arrivi un colpo tanto voluto da Conte.

Inter, altra strada per arrivare a Kante: dipende tutto da Brozovic

L’Inter potrebbe decidere di arrivare a Kante anche attraverso semplicemente la cessione di Marcelo Brozovic. Tanti club sul centrocampista, tra cui il Monaco che nelle ultime ore si è fatto sotto. L’affare potrebbe concludersi tra i 40 e 50 milioni di euro. Il club francese guarda sempre con attenzione in Serie A.