Calciomercato Genoa: spunta anche Cutrone, le ultime

Il Genoa potrebbe prendere Patrick Cutrone. Dopo aver salutato il giovane Pinamonti, il club starebbe cercando un rinforzo in attacco.

Calciomercato Genoa: spunta Cutrone

Il Genoa di Maran potrebbe cambiare molto in mezzo al campo ma anche in attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre a Stepinski del Verona la società starebbe pensando anche ad un altro nome.

Il club rossoblu tra i nomi in lizza per l’attacco del Grifone starebbe valutando anche altri calciatori.

Il ds Faggiano starebbe valutando un’eventuale offerta per l’attaccante Patrick Cutrone, il cui prestito dagli inglesi alla Fiorentina potrebbe essere girato al Genoa. Un’operazione che in questo modo potrebbe soddisfare le necessità di entrambi i club.

Il Genoa avrebbe una punta su cui impostare il nuovo attacco. Mentre la Fiorentina sarebbe libera di cercare un nuovo attaccante titolare da affiancare a Valahovic.

Mercato Genoa: le ultime

Cutrone, dopo l’esperienza in Inghilterra con la maglia del Wolves, è tornato in Italia a gennaio dove ha giocato con la maglia della Fiorentina in prestito. Il suo rendimento non ha convinto pienamente Iachini e per questo potrebbe andare via.

Il club ligure pensa in grande. Nelle ultime ore sarebbe nato anche un interesse per Danny Rose, 30enne terzino sinistro del Tottenham e della nazionale inglese.

L’affare in questo caso risulta difficile e sarebbe stato escluso anche dal direttore sportivo rossoblù Daniele Faggiano che, secondo quanto riportato da il Secolo XIX, avrebbe fatto intendere come l’elevato ingaggio percepito dal giocatore (oltre 3,5 milioni di euro netti all’anno) risulti inavvicinabile per il club ma non ha smentito l’interesse passato.

Ultime Genoa: si pensa in grande?

Come detto per Rose, a meno di colpi di scena, difficilmente il Grifone potrà arrivare al calciatore e portarlo in Italia. Intanto nella giornata di oggi Miha Zajc è arrivato a Genova per sostenere le visite mediche presso il Baluardo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche Rick Karsdorp visto l’imminente scambio di documenti tra Genoa e Roma. La formula dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Il terzino olandese sarà a disposizione di Maran nella prossima stagione dopo aver militato in Olanda nello scorso anno.