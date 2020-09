Mercato Juventus: Aouar il colpo? Ecco cosa sta succedendo

La Juventus rischi di perdere Houssen Aouar. La stella del Lione potrebbe lasciare la Ligue 1 in questa sessione di mercato senza passare alla Juventus.

Mercato Juventus, Aouar al Real Madrid?

Il gioiellino del Lione potrebbe diventare a breve protagonista in questa sessione di calciomercato. Nella corsa per aggiudicarsi il cartellino del centrocampista, oltre a Juventus e Arsenal, sarebbe in testa a sorpresa il Real Madrid.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo, Fichajes.net, Zidane starebbe provando a convincere la dirigenza dei blancos a portare in Spagna il giovane francese Aouar.

Il centrocampista, che era stato protagonista in Champions League anche nella gara contro la Juventus, dovrebbe lasciare la formazione del presidente Aulas che dopo le semifinali di Champions League raggiunte quest’anno non prenderà parte alla prossima massima competizione continentale a causa del 7° posti in campionato dovuto allo stop improvviso della stagione in Francia dopo il Covid.

Ultime Juventus: il Lione vende ora

Per questo motivo, nonostante le richieste sempre altissime dell’OL, il club francese sarebbe pronto a cedere i suoi gioielli in questa sessione di mercato approfittando della vetrina continentale raggiunta ad agosto e prima della svalutazione derivante da un anno fuori dal calcio europeo.

Una pessima notizia per la Juventus che a settembre non avrà molto margine di manovra sul mercato a causa delle mancate cessioni. Sul calciatore, oltre ai bianconeri, ci sono anche Arsenal e Real Madrid.

Nelle prossime settimane potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il centrocampista del Lione. Ad oggi Aulas sembrerebbe ancora determinato a non fare sconti.

Ultime Juventus, il Lione ha in mano Paquetà

Intanto il club francese, in attesa di novità in uscita, avrebbe già pronto il sostituto di Aouar. Il calciatore in questione sarebbe la stellina del Milan Paquetà. Il brasiliano, sbarcato a Miano un anno e mezzo fa per 38 milioni di euro, potrebbe partire a causa della bocciatura di Pioli.

Il brasiliano fu acquistato a gennaio da Leonardo e ora potrebbe volare a Lione dove troverebbe come ds un altro suo connazionale, Juninho. L’ex centrocampista dell’OL è un grande estimatore dell’ex Falmengo e accoglierebbe a braccia aperte la stellina del Milan che ora è a bilancio per i rossoneri a 22 milioni di euro.