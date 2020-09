Calciomercato Napoli, colpo da 40 milioni: è l’erede di Allan

Calciomercato Napoli, Szoboszlai primo nome per sostituire Allan: è il colpaccio in programma di Aurelio De Laurentiis

Numericamente serve qualcosa a centrocampo e, in questa finestra di calciomercato, il Napoli è pronto al colpo che porta il nome di Dominik Szoboszlai. E’ un talento cercatissimo dai diversi top club europei e il club azzurro sembra aver intenzione di accelerare proprio per prelevarlo dal Red Bull Salisburgo. Si sono già incontrati il Napoli e il calciatore austriaco, negli impegni europei di Champions League, nella stagione scorsa. E’ proprio lì che il giocatore, assieme a Minamino e Haaland aveva letteralmente impressionato gli azzurri e non solo. Il primo, è finito al Liverpool, il secondo al Borussia Dortmund. E il club tedesco beffò proprio il Napoli, andando a puntare fortemente sul giocatore norvegese.

Il Napoli non vuole farsi beffare come per Haaland: si studia il piano per portare Szoboszlai in azzurro

Non vuole vivere uno scenario simile a quello vissuto con Haaland ed è per tale motivo che il Napoli ora vuole accelerare proprio per Szoboszlai. Stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto al secondo acquisto di enorme dispendio economico, a seguito di quella che è già stata la cessione di Allan e quella che sarà la cessione di Koulibaly. Quei soldi saranno finanziati per il grande colpo del giovane talento del club di Salisburgo.

Niente Veretout e Nandez: il Napoli accelera su Szoboszlai

E’ il profilo numero uno, il nome più in alto nel taccuino di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli avrebbe depennato gli altri profili seguiti e, tra questi, quello di Jordan Veretout. Per cifre analoghe, il club partenopeo andrebbe a prendere proprio il talentuoso ragazzo austriaco, ma la valutazione dello stesso club di cui è proprietaria la Red Bull, sarebbe troppo alta per il Napoli. Aurelio De Laurentiis non vuole spingersi fino ai 40 milioni chiesti per il cartellino di Szoboszlai e vorrebbe limare le richieste del club biancorosso.

Nel frattempo, è tramontata anche la pista Nandez per il Napoli e sarebbe proprio questo a convincere ancora di più la società azzurra a puntare su Szoboszlai. Il patron del Cagliari, Tommaso Giulini, ha smentito proprio sul calciatore uruguaiano: “Su di lui ho letto un sacco di fandonie. Io vi dico che sarà uno dei calciatori fondamentali della prossima stagione”.

