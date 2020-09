Il calciomercato del Milan ha portato tanti sorrisi ai tifosi rossoneri che ora attendono solo l’inizio della prossima stagione per sognare il ritorno in Champions League.

Calciomercato Milan, il difensore si allontana

Dopo aver concluso le trattative per i rinnovi contrattuali e l’acquisto di Sandro Tonali e Brahim Diaz, per il Milan è tempo di riflettere se agire ancora sul mercato. Stefano Pioli ha chiesto anche un difensore alla dirigenza rossonera viste le difficoltà vissute nella scorsa stagione con gli infortuni continui dei centrali. Ad oggi, però, ci sono stati solo tanti sondaggi senza mai affondare il colpo e la sensazione è che si aspetterà prima qualche cessione per poi tornare a cercare calciatori. Tra i nomi sondati nelle ultime settimane da Paolo Maldini e Fredric Massara c’è Wesley Fofana, difensore 19enne del Saint-Etienne.

Calciomercato Milan, nuovo acquisto: ad ore la firma del contratto

Calciomercato Milan, Fofana resta in Francia

Era più di un semplice desiderio ma per il Milan sarà praticamente impossibile prendere Wesley Fofana. Il difensore è diventato uno dei perni della difesa di Claude Puel che, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza del giovane talento.

“Wesley è un giovane calciatore che ha giocato 17 partite tra i professionisti. Prima del mio arrivo era stato inserito nella lista delle riserve ma lL’ho preso con il gruppo della Prima Squadra e gli ho dato minuti perché è molto interessante. Ha tanti punti che giocano a suo favore”.

Calciomercato Milan, assalto dalla Ligue 1: possibile cessione

Puel: “Fofana crescerà tantissimo”

Il tecnico francese, poi, si è soffermato sulle qualità del difensore centrale e sulle possibilità di crescita.

“E’ ancora in fase di apprendimento, deve maturare e lui lo sa. E’ cresciuto molto nell’ultima stagione ma ha ancora ampi margini di crescita. Con noi sa che può stare tranquillo e proseguire nel suo percorso, gioca nel club giusto. Ha 19 anni, sta bene al Saint-Etienne e ci resterà per continuare a crescere“.

