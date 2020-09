Calciomercato Juventus, duello con la Roma per un attaccante

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più intenso, e negli ultimi giorni la squadra bianconera sta continuano la caccia ai rinforzi. Il reparto da andare a puntellare è quello offensivo, e non è da escludere un altro innesto oltre ad un centravanti. Attenzione infatti all’ultima idea di Paratici: El Shaarawy.

Ultime Juventus: idea El Shaarawy per l’attacco

La Juventus pensa ad El Shaarawy, esterno offensivo ex Roma, e attualmente in forza allo Shanghai. L’esterno italiano ha vissuto degli anni complicati in Cina, ma nonostante questo non si è mai allontanato troppo dall’ottica Nazionale. Le sue doti tecniche continuano a far gola a molte squadre italiane, e i bianconeri vorrebbero pensare ad un investimento. Il giocatore sarebbe intenzionato a ritornare in Italia, e ad oggi il suo prezzo si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Una cifra più che abbordabile, e che potrebbe consentire di rivedere il Faraone sui campi di Serie A. La Vecchia Signora strizza l’occhio, così come riportato da Telefoot.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo raggiunto per l’attaccante

Juventus-El Shaarawy: duello con la Roma

Il futuro di El Shaarawy è ancora incerto, ma le ultime indiscrezioni ci portano a degli indizi molto chiari: la sua intenzione è quella di tornare in Serie A. La Juventus vorrebbe accelerare, ma dovrà vedersela con un’altra pretendente molto forte: la Roma. Il giocatore ha già militato nei giallorossi, e lì la sua esperienza fu piuttosto positiva, rendondosi protagonista anche in Champions League. L’addio non è stato mai digerito appieno dai tifosi, e un suo ritorno sarebbe senza dubbio molto importante. Le due big del nostro campionato si sfideranno per il Faraone, in attesa ovviamente di conoscere le cifre delle eventuali offerte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, si allontana un obiettivo in attacco

Futuro El Shaarawy: ci sono anche due big estere

Juventus e Roma sono intenzionate a riportare El Shaarawy in patria, ma non è da sottovalutare la forte concorrenza anche dall’estero. Sul giocatore infatti ci sono anche altre due big: il PSG e l’Atletico Madrid. La squadra parigina, ed in particolare Leonardo, vorrebbe anticipare tutti, magari con un’offerta già nei prossimi giorni. Discorso diverso per i Colchoneros, che hanno appena cominciato a muovere i primi passi.