Calciomercato Inter, agenti di Lautaro in Italia: il punto

Un mercato che si fa sempre più intrigante per l’Inter, intenzionato a rinforzare la rosa e a combattere in maniera feroce per lo Scudetto. Antonio Conte ha deciso di restare, ma a patto che si vadano a puntellare vari reparti. Se da una parte però si punterà a vari innesti, dall’altra bisognerà essere bravi a trattenere i vari gioielli. Tra questi anche e soprattutto Lautaro Martinez, ancora una volta al centro di tante indiscrezioni di mercato.

Ultime Inter: agenti di Lautaro a Milano, si decide il futuro

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora molto incerto, specie vista la sua situazione sul mercato. Il Barcellona continua a restare alla finestra, mentre i nerazzurri studiano il rinnovo di contratto. Intanto gli agenti dell’argentino sono in Italia, e la prima tappa sarà proprio a Milano, dove ci sarà un summit con Ausilio e Marotta. Occhio a cosa rivelerà l’incontro, con il Toro ancora una volta accostato a varie big europee. La sensazione è che la prossima tappa possa essere proprio a Barcellona, dove l’intenzione resta chiara: aspettare il momento giusto per affondare il colpo, magari tramite una contropartita tecnica. Questa la notizia riportata da cm.it.

Barcellona-Lautaro: c’è una contropartita

Il Barcellona resta vigile per Lautaro Martinez, e aspetta il momento giusto per provare il colpaccio. Una trattativa per nulla facile, ma che potrebbe essere sbloccata con l’aiuto di una contropartita gradita all’Inter. Sul tavolo ci sarà ancora una volta Junior Firpo, esterno blaugrana che già qualche mese fa era stato accostato al club meneghino. Il giovane giocatore è un profilo che piace dalle parti di Milano, e chissà che non possa convincere la dirigenza nerazzurra. Koeman è disposto a sacrificarlo, e dal canto suo non disdegnerebbe affatto l’arrivo del Toro.

Futuro Lautaro: tutto dipende da Suarez?

L’Inter pensa a blindare Lautaro, ma il futuro dell’argentino potrebbe dipendere soprattutto da quello di Suarez. Il Pistolero è ancora incerto, ma una sua permanenza bloccherebbe l’arrivo di qualsiasi altro attaccante. Ecco che molto si scoprirà una volta chiarita la situazione dell’uruguaiano.

