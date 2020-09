Calciomercato Bologna, l’attaccante saluta e vola in Serbia

Il centravanti rossoblù è stato ceduto a titolo definitivo dal Bologna. Ha deciso di fare le valigie e salutare, definitivamente la Serie A e l’Italia. Andrà a giocare nel campionato serbo, da una vecchia conoscenza del calcio italiano e nerazzurra (interista).

Falcinelli saluta e firma per la Stella Rossa

Diego Falcinelli lascia il Bologna e firma per la Stella Rossa. Giocherà nel massimo campionato serbo. Piccola curiosità: sarà allenato dall’ex stella della Lazio e dell‘Inter, Dejan Stankovic (probabilmente anche sotto il consiglio di Sinisa Mihajlovic). Quest’ultimo era alla ricerca di un attaccante di esperienza perla sua squadra e la scelta è ricaduta proprio sul ragazzo di Marsciano. Con il Bologna non ha mai inciso più di tanto (in Serie A ha totalizzato sedici presenza senza realizzare neanche una rete), ha solamente timbrato il cartellino in una occasione: nel match di Coppa Italia contro il Crotone (tra l’altro una delle sue ex squadre).Il club serbo ha annunciato il suo arrivato tramite il proprio profilo ufficiale Twitter. Un video che richiama l’Italia in una delle sue sfaccettature. Stankovic ha ripreso gli allenamenti già da molto tempo ed il loro campionato (la Superliga) è già iniziata. Inoltre sono impegnati nella corsa per la prossima edizione della Champions League.

Sul calciatore aveva puntato forte la Reggina

Si era parlato di (un altro) possibile approdo in Serie B per il centravanti. La Reggina del patron Luca Gallo, per rinforzare il reparto offensivo (dopo l’acquisto di Jeremy Menez) aveva pensato anche a Falcinelli. Un attaccante di categoria da regalare all’allenatore Mimmo Toscano. Ma la scelta di misurarsi in un altro campionato e la possibilità di giocare in Europa hanno prevalso sulle scelte del giocatore.

Nell’ultima stagione ha giocato con il Perugia

La sua ultima avventura è stata nel campionato cadetto con la maglia del Perugia. Pochi i gol anche con la maglia dei ‘grifoni’ (solamente tre) che non sono bastati per evitare la retrocessione in Serie C (finale play-out persa contro il Pescara ai calci di rigore). Nella sua carriera in Italia, oltre al Crotone ed al club umbro ha vestito le maglie di: Pontevecchio, Sassuolo, Juve Stabia, Virtus Lanciano e Fiorentina.

