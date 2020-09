Inter, il nuovo arrivato è già carico: “Voglio vincere lo scudetto”

E’ stato presentato il nuovo acquisto nerazzurro. Ha risposto alle domande poste sui social dai tifosi dell’Inter e non si è posto limiti. Vuole vincere tutto con il suo nuovo club!

Inter, Hakimi si presenta: “Qui per Conte“

Nelle ultime due stagioni ha giocato, in prestito, in Bundesliga, indossando la maglia del Borussia Dortmund. Si è rivelato uno dei migliori terzini in circolazione. Sembrava che dovesse ritornare alla base (al Real Madrid) per giocarsi le sue carte ed invece l’Inter ha sbaragliato la concorrenza degli altri top club europei e si è aggiudicata il difensore marocchino. Il classe 1998 ha risposto ad alcune domande dei suoi nuovi tifosi: “Perché ho scelto di venire in Italia e all’Inter? Perché in questo club c’è un allenatore che a me piace molto, Antonio Conte. Il suo stile di gioco si avvicina molto con le mie caratteristiche. Sono convinto di poter disputare una grande stagione. Sono sicuro che insieme raggiungeremo tutti gli obiettivi prefissati dalla società. Campionato? Sono qui perché voglio vincerlo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic ritorna in nerazzurro (UFFICIALE)

Hakimi non si nasconde: “Voglio vincere lo scudetto“

Nel suo palmarés c’è una Supercoppa di Germania con i gialloneri ed una Coppa del mondo per club ed una Champions League con il Real Madrid. Ora con i nerazzurri spera di conquistare il primo scudetto da calciatore: “Da dieci anni il club non riesce a vincere un titolo. Sono qui anche per questo motivo per aiutare, con l’aiuto dei miei nuovi compagni di squadra, a provare a vincere lo scudetto. Lo voglio fare soprattutto per dare una gioia ai tifosi che se lo meritano. Senza dimenticare di fare meglio in Europa. Il modulo? Credo che con il 3-5-2 mi adatterò alla grande“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro resta il sogno del Barcellona: le ultime

Infine su Conte: “E’ un grande allenatore“

“Antonio Conte? Mi piace il suo modo di essere. E’ una persona competitiva ed ha una grande passione per il calcio. La sua carica deve essere una motivazione per tutti noi. Ti fa stare vivo dentro la partita. Sono sicuro che qui all’Inter posso fare grandi cose. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku? Sono due professionisti e due grandissimi giocatori“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic scaricato da Flick: torna a Milano