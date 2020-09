Calciomercato Roma: clamoroso colpo a costo zero dopo l’infortunio di Zaniolo

Calciomercato Roma, contatti per Callejon: l’ex Napoli potrebbe finire a Roma

Il calciomercato dei “parametro zero” è sempre molto acceso e il discorso vale anche per la Roma, pronta a piazzare il colpo Callejon. Il calciatore spagnolo non ha ancora trovato una sistemazione e il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia. Il Napoli non gli ha concesso il rinnovo e lui gradirebbe la possibilità di giocare ancora una volta in Italia, in un Paese che gli ha permesso di giocatore con continuità, dopo le sue esperienze in Liga. José Callejon è stato una vera e propria bandiera per il Napoli, ma il suo futuro è lontano dal club azzurro, con le storie che possono finire e sono destinate a non continuare. E’ per questo che Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto l’idea di rinnovare, andando a puntare per il futuro, su Lozano e Politano.

Roma, Callejon per sostituire lo sfortunato Zaniolo: è il colpo ideale a costo zero per il club giallorosso

Stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, ci sarebbero stati dei clamorosi contatti, nella giornata di ieri, tra la Roma e José Callejon. Il motivo riguarda l’infortunio di Nicolò Zaniolo, calciatore che sarà out e non a disposizione di Paulo Fonseca, per praticamente grandissima parte della stagione. E’ la soluzione low cost per la Roma, che andrebbe ad aggiudicarsi un calciatore di esperienza enorme, pronto a dare una mano incredibile al suo nuovo club, considerando il fatto che ancora una sistemazione non l’ha trovata.

L’indennizzo non basta ai giallorossi: si studia il colpo d’esperienza low cost con Callejon

Contatti tra le parti, con l’entourage del calciatore che avrebbe proposto proprio Callejon alla Roma, e il club giallorosso si sarebbe movimentato proprio per capire come aggiudicarsi il calciatore. L’indennizzo per l’infortunio di Zaniolo sarà di un milione di euro, cifra troppo bassa per andare a prelevare chissà che cartellino, ma la Roma deve prendere un sostituto e lo farà a costo zero. Tra le altre idee c’è anche Kokorin, ma la soluzione potrebbe appunto andare su una vecchia recentissima conoscenza del calcio italiano. Callejon potrebbe ancora giocare in Serie A.

