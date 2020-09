Calciomercato Napoli, Ancelotti torna alla carica: altro affare in vista?

La stagione che sta per iniziare sarà la prima in cui Gennaro Gattuso siederà dall’inizio sulla panchina del Napoli e il calciomercato sarà valutato anche in base ai nomi di cui il tecnico parlerà con Cristiano Giuntoli e la dirigenza azzurra.

Calciomercato Napoli, Ancelotti torna alla carica

Il lascito di Ancelotti non è stato dei migliori, seppur la stagione scorsa sia terminata con la vittoria della Coppa Italia per il club di Gattuso. Però il Napoli ad Ancelotti pare aver lasciato tantissimo, soprattutto un ottimo ricordo dei calciatori presenti in rosa. Pochi giorni fa, infatti, il tecnico di Reggiolo ha chiuso con il Napoli l’acquisto di Allan, fuori dal progetto Gattuso e corso dal “Professor Ancelotti” non appena trovato l’accordo. Ma ben presto Carlo Ancelotti potrebbe tornare a bussare alla porta dei partenopei: questa volta per Hirving Lozano.

Calciomercato Napoli, apertura per il centrocampista: le ultime

Calciomercato Napoli, Lozano segue Allan?

La seconda parte di stagione non è stata facile neppure per Hirving Lozano che, acquistato con aspettative enormi, non ha convinto Gennaro Gattuso che gli ha dedicato pochissimo spazio nelle tre competizioni disputate dagli azzurri fino al termine della stagione. Così si è parlato di un addio imminente già dopo una stagione anche se dopo il ritiro pre-campionato il tecnico del Napoli ha ribadito la fiducia nel messicano e nelle sue qualità. Ma secondo quanto riferisce il The Sun, Carlo Ancelotti non avrebbe mollato la presa per il suo pupillo: vuole portarlo all’Everton per rilanciarlo definitivamente nell’Olimpo dei grandi del calcio.

Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: ecco il giorno

Lozano via solo per offerte choc

Dopo l’acquisto di Allan, James Rodriguez e Doucoure, dunque, pare che Carlo Ancelotti voglia puntare a migliorare l’attacco dei Toffees. Il Napoli, dal canto proprio, cederebbe il calciatore solo a fronte di offerte considerate irrinunciabili, cioè pari almeno al valore sborsato la scorsa stagione: 45 milioni di euro. L’Everton punta ad uno sconto che, com’è noto, il Napoli non farà. Per Carlo Ancelotti, perciò, la pista Lozano è abbastanza complicata ma fino al termine del calciomercato si possono aprire tante strade.

Potrebbero interessarti anche

Notizie Roma, clamorosa confessione della madre di Zaniolo: “Ha pensato di smettere”

Calciomercato Inter, Barcellona all’assalto di Lautaro