Sul calciatore ci aveva pensato anche il Napoli, ma l’affare si complica. Molto possibile, invece, un suo trasferimento con la maglia nerazzurra. L’agente del calciatore ha confermato che ci sono contatti tra i due club.

L’ag. di Emerson Palmieri: “Nessun contatto col Napoli”



Il Napoli aveva pensato a lui come possibile sostituto dell’algerino Faouzi Ghoulam. Il procuratore di Emerson Palmieri, Fernando Garcia, ha spento ogni speranza con una semplice frase: “Nessun contatto con il club azzurro per lui“. Chiusura o l’ennesimo capitolo del gioco del mercato? Tutto può essere, perché il Chelsea vuole venderlo e stanno lavorando anche altri intermediari per piazzarlo in Italia. Per quanto riguarda l’Inter, invece, la situazione è diversa. Pare infatti che i nerazzurri siano molto vicini a concludere la trattativa con il Chelsea, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. L’esterno è in partenza dall’Inghilterra, visto che Frank Lampard su quella fascia potrà contare sul nuovo acquisto dal Leicester, Ben Chilwell. Per il suo cartellino, Roman Abramovich, vuole almeno 30 milioni di euro. Antonio Conte, che lo ha già allenato proprio in Premier League, sta puntando all’ex Palermo e Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic ritorna in nerazzurro (UFFICIALE)

Sarebbe partita già la prima offerta

Una operazione stile Victor Moses: prendere Emerson in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport‘ i nerazzurri avrebbero ripreso i contatti con il Chelsea, stavolta per il terzino sinistro. Offerta rifiutata e rispedita al mittente. C’è ancora tempo per l’Inter, ma non molto. Il calciomercato, infatti, finirà il 5 ottobre e il tecnico di Lecce vuole a disposizione già per la prima di campionato il suo pupillo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro resta il sogno del Barcellona: le ultime

Sul giocatore insidia la Juventus

La società di Zhang non è l’unica a seguire le prestazioni del calciatore. Un’altra squadra di Serie A è pronta a fare lo sgambetto: si tratta della Juventus. I bianconeri, dopo averci provato per Robin Gosens dell’Atalanta (senza ottenere successo) sono tornati prepotentemente alla carica per il nazionale azzurro. Addirittura, nelle ultime ore, si è registrato l’interesse di una squadra turca: il Basaksheir.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Perisic scaricato da Flick: torna a Milano