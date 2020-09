Calciomercato Milan, assalto dalla Ligue 1: addio al club rossonero

Calciomercato Milan, Paqueta ai saluti: abbondanza di centrocampisti offensivi nell’organico di Pioli

Con alcuni arrivi si è letteralmente infiammato il calciomercato del Milan, club che ora ha bisogno di cedere. Il nome di Lucas Paqueta è al centro delle questioni legate alle uscite, perché sono diversi i centrocampisti offensivi che il club rossonero si ritrova ora in rosa. Ha bisogno di sfoltire l’organico enorme di Stefano Pioli, il suo direttore sportivo, Paolo Maldini. Ha bisogno di farlo perché se è vero che con pochi giocatori si lavora male, con troppi si lavora pure peggio, per via delle scelte da fare nei week-end. E il prossimo, sarà l’ultimo senza Serie A, poi sarà tempo di scelte definitive per il tecnico milanista, che ha voglia di riprendere lì dove ha terminato nella passata stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, colpo dalla Premier: beffato il Milan

Milan, Paqueta se ne va in Ligue 1: zero offerte dall’Italia

Lucas Paqueta è un calciatore già in vendita dal Milan, da ormai un po’ di tempo. Le pretendenti italiane sembrano non esserci più, con l’ipotesi addio sempre più concreta. La Fiorentina è andata a prendere a costo zero l’altro milanista, Jack Bonaventura, ed è per questo che rinuncia all’affare Paqueta, anche per le elevate cifre richieste dal Milan. C’è un altro club però ed è quello del Lione, che sembra convinto della soluzione legata al brasiliano. Il fantasista verdeoro potrebbe sbarcare in Ligue 1, proprio nel club che circa un mese fa, ha battuto la Juventus in Champions League.

Il ds del Lione ed ex campione Juninho, non vedrebbe l’ora di portarsi a casa Paqueta

Stando a quel che rivela il collega Carlo Pellegatti, il Lione sarebbe la squadra interessata all’acquisto di Lucas Paqueta. Il ds Juninho lo stima tantissimo ed è per quest che andrà a fare un’offerta al club milanista. Il Milan, dal canto suo, vuole venderlo, a seguito della deludente stagione vissuta in maglia rossonera. Ma serviranno comunque delle cifre vicine ai 25 milioni di euro per portare via il giovane calciatore brasiliano da Milano, con il club rossonero che non andrà a svenderlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan: colpo a sorpresa dall’Atalanta, agente in sede