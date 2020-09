Calciomercato Genoa, 4 colpi per Maran: già in corso le visite mediche

Il Genoa ha voglia di rinascere dopo le deludenti ultime stagioni. Il club ligure si è salvato per due anni di fila all’ultima giornata e ora il presidente Preziosi ha intenzione di invertire la rotta per evitare nuovi rischi nella prossima stagione. Ingaggiato il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano e panchina affidata nelle mani dell’allenatore Rolando Maran. Il club sta lavorando e ha gettato le basi per un nuovo progetto, sperando di riportare il Grifone nelle zone alte di Serie A.

Mercato Genoa, pronti diversi colpi: Czyborra arriva e fa subito le visite

Lennart Czyborra, giovane esterno mancino a tutta fascia dell’Atalanta, nei giorni scorsi è stato ad un passo dal Cagliari. Qualcosa però è andato storto e allora il Genoa ha deciso di fiondarsi sul calciatore tedesco classe 1999. Affare concluso con l’Atalanta con la formula di un prestito biennale e obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. Il calciatore sta svolgendo in queste ore le visite mediche e si attende solo l’ufficialità. Intanto, continuano ad essere tanti i nomi nel mirino del ds Faggiano che studia le varie piste per un grande mercato.

Calciomercato Genoa, in arrivo altri due colpi immediati: Zajc e Karsdorp

Non si ferma qua però il Genoa, anzi. Il club è già a lavoro per portare in città subito altri due colpi. Uno è Rick Karsdorp, terzino di spinta della Roma che nei giorni scorsi era ad un passo dall’Atalanta, trattativa poi saltata con il club lombardo che ha appena ufficializzato Piccini. L’altro nome è quello di Miha Zajc, il trequartista sloveno ex Empoli che da qualche anno veste la maglia del Fenerbahce. Accordo raggiunto con il club turco sulla base di un prestito con riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Genoa, in attacco tre opzioni: Faggiano spinge per Inglese

In attacco sembra in uscita Pinamonti, mentre si continua a cercare il profilo giusto. Tanti nomi in lista, come quello di Pavoletti, Llorente e infine Inglese. L’ex ds del Parma Faggiano sembra intenzionato proprio a portare l’attaccante del Parma a Genoa. Affare che può chiudersi per circa 15 milioni di euro.