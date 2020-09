Calciomercato Fiorentina: asta con la Juve per l’argentino

La Fiorentina non molla di una virgola. Secondo le ultime di mercato, il club viola sarebbe pronto ad aprire un’asta anche con la Juventus per De Paul.

Mercato Juventus, la Fiorentina vuole De Paul

La Juve pensa a De Paul ma c’è la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazionale, sul calciatore argentino ci sarebbe il forte interesse della società di Rocco Commisso.

Radiomercato segnala, infatti, come nella corsa al centrocampista argentino si sia iscritta anche la Fiorentina, alla ricerca di una mezzala in grado di dare qualità al gioco di Iachini a cui non dispiacerebbe poter adattare l’ex Valencia in corsia interpretando al meglio le due fase. Tuttavia, le richieste dei Pozzo avrebbero spaventato sia la Juventus che la Fiorentina.

Mercato Fiorentina: il prezzo di De Paul

Per cedere il calciatore, infatti, la società della famiglia Pozzo chiede non meno di 35/40 milioni di euro. Una cifra altissima sia per la Fiorentina che per la Juventus, entrambe interessate a Rodrigo De Paul. Dopo gli acquisti di McKennie, Kulusevski ed Arthur, che hanno ringiovanito il reparto mediano, la Juve vorrebbe chiudere un altro colpo importante.

L’argentino, oramai titolare anche in Nazionale, è reduce da una stagione molto importante, condita da ben 6 goal e 7 assist. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Nazione, però, anche la Fiorentina avrebbe effettuato dei sondaggi per comprendere quale sia la fattibilità dell’affare sfruttando la presenza del ds Pradè, ex proprio dell’Udinese. La viola, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jack Bonaventura a parametro zero, vorrebbe aggiungere qualità al proprio reparto.

Udinese chiara, De Paul costa caro

Non è la prima volta che la Fiorentina bussa alla porta dei friulani per De Paul. Commisso già a gennaio avrebbe provato a prendere il calciatore arrivando ad offrire 26 milioni, ma il presidente non sembrerebbe aver intenzione di andare oltre.

La cifra, ad oggi, è molto lontana dalla richiesta di 35 milioni dell’Udinese. La Juve al momento non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma ci sarebbero stati dei contatti con l’entourage del calciatore. Prima di muoversi, infatti, la Juve aspetta qualche uscita importante e di chiudere per l’attaccante che tanto Pirlo ha chiesto a gran voce.

