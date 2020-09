Cagliari, arriva l’annuncio sul futuro di Raja Nainggolan. Il centrocampista belga è ora tornato a Milano dopo la fine del prestito in Sardegna.

Calciomercato Cagliari: Giulini svela il futuro di Nainggolan

Il Cagliari non ri-prenderà Nainggolan. Il club sardo sembrerebbe aver alzato bandiera bianca per Radja Nainggolan.

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato del futuro del calciatore dopo un incontro di mercato con l’Inter:

“Radja Nainggolan non tornerà da noi, rimane a Milano perché i nerazzurri vogliono tenerselo”.

Ultime Cagliari, niente ritorno per il Ninja

Altro che cessione, sembra proprio che sia volontà dell’Inter tenere il calciatore a Milano. Il centrocampista belga (classe 1988) ha trascorso la scorsa stagione in prestito proprio nel club sardo che lo aveva lanciato in Serie A da giovanissimo prima dell’esperienza alla Roma.

Nel corso dell’ultimo anno a Cagliari Raja aveva segnato 6 gol e servito 6 assist su 26 presenze in campionato.

Il calciatore dopo il termine del campionato ha fatto rientro a Milano per giocare con la maglia dell’Inter, società con la quale ha un contratto fino a giugno 2022. A pesare nella trattativa non solo il costo del cartellino per il quale l’Inter chiede 15 milioni ma soprattutto i 4,5 milioni di euro netti all’anno.

L’Inter non puà scendere sotto quella cifra per non fare minusvalenza visto che il club nerazzurro lo ha acquistato due estati fa dalla Roma per 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo con una valutazione da 38 milioni di euro.

Notizie Cagliari, arriva Sottil

Niente Cagliari per Nainggolan. Tuttavia il nuovo tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco potrà consolarsi con l’arrivo dalla Fiorentina dell’esterno offensivo Sottil, nazionale Under 21 azzurro. Per la difesa è in corso una trattativa con la Roma per il centrale argentino Fazio.

Il Cagliari lavora anche per un laterale basso di difesa a sinistra dopo l’addio a Pellegrini e il mancato arrivo dall’Atalanta di Czyborra, finito al Genoa. Nonostante la voglia di Nandez di andar via ed il possibile interesse da parte del Napoli, per ora il Cagliari non molla il centrocampitsta nonostante l’inserimento nell’affare del cartellino di Ounas. Per l’attacco da segnalare anche l’interesse per la punta del Torino Zaza (Torino).