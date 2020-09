Calciomercato Siena, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

Alberto Gilardino riparte dalla Serie D. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2018 ed aver risolto il contratto con la Pro Vercelli in Serie C, ha accettato l’offerta del nuovo Siena per il ruolo di responsabile tecnico della prima squadra. Il suo vice sarà un ex calciatore che, per anni, ha militato in Serie B.

Siena, il nuovo tecnico è Alberto Gilardino

Un Campione del Mondo sulla panchina del Siena. Il presidente dei bianconeri, Roman Gevorkyan, ha scelto l’ex centravanti di Parma e Fiorentina per il delicato ruolo di nuovo allenatore della prima squadra. Per il ‘Gila’, ovviamente, l’ardo compito di riportare la squadra in Serie C dopo il fallimento di questa estate. Nella passata stagione il manager di Biella ha allenato la Pro Vercelli, ottenendo una tranquilla salvezza. Dopo aver risolto il contratto con la società piemontese si è trasferito in Toscana per una nuova sfida. E’ alla sua terza esperienza su una panchina di calcio dopo aver cominciato con il Rezzato, sempre in Serie D (era partito prima come vice direttore tecnico e poi come allenatore).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Kolarov ha firmato! E’ nerazzurro (UFFICIALE)

Questo il comunicato del club

Pochi minuti fa la società, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato la nomina del nuovo tecnico per la stagione 2020-21: “L’ ACN Siena 1904 è lieta di annunciare, ufficialmente, Alberto Gilardino in qualità di nuovo allenatore della prima squadra. L’ex attaccante della nazionale azzurra e Campione del Mondo ha firmato un contratto che lo legherà con il nostro club fino al 30 giugno del 2021, rinunciando a tante offerte che gli erano state presentate“.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Roma, infortunio Zaniolo: rottura del crociato, domani l’operazione (UFFICIALE)

Il suo vice è un ex calciatore di Serie B

Nel ruolo di vice allenatore è stato scelto un ex giocatore che per anni ha militato in Serie B. Si tratta di Gaetano Caridi. Con Gilardino, nella passata stagione, ha esercitato lo stesso ruolo anche nella Pro Vercelli. Caridi è stata una bandiera del Mantova dei miracoli che, nel 2006 ha sfiorato la promozione nella massima serie perdendo in finale play-off contro il Torino. A completare lo staff ci sono Eduardo Pizzarelli (che sarà il preparatore atletico) e Nicolas Cancarini (preparatore dei portieri).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Crotone, colpo “Champions”: il comunicato UFFICIALE