Calciomercato Roma, è fatta per l’addio: visite mediche con il nuovo club

Calciomercato Roma, Schick saluta: è fatta per il passaggio al club della Bundesliga

Non è mai esplosa la Schick-mania a Roma, con il calciomercato che vede ancora il nome del ceco tra i protagonisti. Sì, perché Schick dice addio al club capitolino, dopo aver fatto praticamente bene solo lontano dai giallorossi. Un amore mai esploso, sin da quando la Roma andò a prelevarlo dalla Sampdoria, dopo il mancato passaggio alla Juventus. Ma è proprio in Bundesliga che sembra aver trovato la sua dimensione perché dopo un’annata così e così con il Lipsia, in qualità di vice-Werner, è un altro club tedesco a puntare su di lui. E si tratta del Bayer Leverkusen, club che lo ha voluto fortemente, dopo l’addio di Kai Havertz, passato al Chelsea.

Roma, cifre e dettagli dell’operazione Schick: se ne val al Bayer Leverkusen, questa volta a titolo definitivo

Era andato in prestito al Lipsia, Patrick Schick, che ora si andrà ad allontanare dal club romanista a titolo definitivo. Sì, perché come riportato dai colleghi di Goal.com, il Bayer Leverkusen verserà nelle casse della Roma, una cifra di 27 milioni più bonus. Non pochissimi, con il club capitolino che riuscirà a recuperare una buona parte dei 42 milioni spesi un po’ di anni fa, per prelevarlo dalla Samp. Soldi che, con molta probabilità, verranno investiti per un nuovo perno in avanti, che serve in casa giallorossa. Non è da dimenticare l’ipotesi cessione di Edin Dzeko, che potrebbe finire alla Juve. Ed è per questo che la Roma insisterà per andare a prendere Arkadiusz Milik, dal Napoli.

Schick al Bayer Leverkusen: il ceco è a caccia di un riscatto in Europa

Si unisce al club tedesco fino al 2025, con la promessa di trovare il suo primo gol europeo. Sì, perché nonostante le gare disputate con la maglia di Sparta Praga, Roma e Lipsia, il calciatore in ben 16 partite disputate, non è riuscito ancora una volta a timbrare il cartellino in Europa. Si attende l’ufficialità, che potrebbe arrivare nel corso della giornata. Sì, perché starebbe svolgendo in Germania le consuete visite mediche. Al termine delle stesse, arriveranno firma e annuncio.

