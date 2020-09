Calciomercato Milan, tre difensori nel mirino

Il Milan pensa a come rinforzarsi in vista della stagione ormai imminente, e soprattutto in difesa è possibile che ci siano diversi cambiamenti. Romagnoli e Kjaer convincono parecchio, ma è chiaro di come ad oggi la società voglia provare a portarsi a casa un altro profilo valido, ovviamente anche in vista dei numerosi impegni di Europa League.

Mercato Milan: Milenkovic, Pezzella e Fofana per la difesa

Il mercato di Serie A va avanti, e quello del Milan si sta dimostrando uno di quelli più attivi. I rossoneri hanno in mente qualche innesto per la difesa, e ad oggi sono 3 i nomi più caldi: Pezzella, Milenkovic e Fofana. I primi due li conosciamo bene visto che giocano nella Fiorentina, e sono due giocatori che sono stati già accostati tempo fa al Diavolo. Il terzo invece è un giovane molto promettente di 19 anni, e attualmente milita nel Saint-Etienne. Parliamo di un ragazzo molto promettente, e che ha già attirato le attenzioni anche di Lipsia e Leicester. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Ultime Milan: Milenkovic è la priorità

Tra tutti i nomi trapelati nell’ambiente Milan, c’è sicuramente chi ha più priorità nella testa di Maldini e Massara, ed in questo caso non possiamo non far riferimento a Milenkovic. Il centrale serbo ha disputato un’altra buona stagione, e le sue prestazioni sono state notate fin da subito dal Diavolo, che lo ha cominciato a seguire già qualche mese fa. Giovane, promettente, con ottime doti fisiche, e che soprattutto ha dimostrato di saper dire la sua in Serie A. Un profilo quasi perfetto, se solo non fosse per la richiesta fatta dalla Fiorentina: ben 40 milioni di euro. Un prezzo molto alto, e che ad oggi non può essere assolutamente gestito dal Milan. I rossoneri proveranno qualche altra formula, ma Commisso non dà l’impressione di voler fare sconti.

Notizie Milan: pronta una cessione in difesa

Se da una parte il Milan continua a pensare a degli innesti in difesa, dall’altra parte è chiaro che nel reparto qualcuno possa andare via. I primi indiziati sono Musacchio e Duarte, dei fantasmi nell’ultima stagione, e che anche a causa di problemi fisici, non rientreranno nei piani futuri.