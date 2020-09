Calciomercato Milan: colpo a sorpresa dall’Atalanta, agente in sede

Il Milan si muove per un calciatore dell’Atalanta. Potrebbe arrivare a sorpresa un calciatore nerazzurro.

Mercato Milan, Sportiello il vice-Donnarumma?

Il Milan si muove anche per Marco Sportiello. C’è gran movimento in via Aldo Rossi, sede del Milan. Dopo l’arrivo degli agenti Parisi e Antonelli per discutere di tre possibili rinforzi, nelle ultime ore è arrivato in Casa Milan anche Beppe Riso. Il noto agente è entrato direttamente nel parcheggio e non è passato dall’ingresso principale per non destare sospetti. L’agente potrebbe portare in rossonero Marco Sportiello.

Ultime Milan, Sportello idea tra i pali

Secondo le ultime indiscrezioni, le parti si sono riunite in sede per parlare del possibile futuro di Marco Sportiello. Il portiere di proprietà dell’Atalanta potrebbe arrivare in rossonero come vice-Donnarumma.

Sportiello è un classe 1992, ha 28 anni e al momento ha un contratto con l’Atalanta. Il calciatore è noto a Pioli per la sua esperienza a Firenze ed ha un contratto con la Dea fino al giugno 2021. Si tratterebbe di un’alternativa low-cost per i rossoneri, che ieri hanno chiuso alla permanenza di Asmir Begovic. Il portiere era arrivato in prestito dalla Premier a gennaio ma non è stato trattenuto per via di una richiesta d’ingaggio considerata troppo alta come Bakayoko.

Ultime Milan, occhio anche a Mannone

Per questo motivo nella giornata di oggi ci sono stati contatti con Beppe Riso, ora bisognerà capire se Milan riuscirà a trovare l’accordo per Sportiello che a Bergamo in questa stagione ha giocato in diverse occasioni e avrebbe potuto sfruttare anche l’infortunio del portiere Gollini per essere ancora titolare.

Se non arriverà Sportiello, il Milan proverà a prendere altri portieri come vice-Gigio, Maldini pensa ai nomi di Consigli e Mannone. Il club rossonero deve rinforzare la difesa e anche la porta.

Milan, Riso in sede per Maldini?

Attenzione però perchè Giuseppe Riso è anche l’agente di Daniel Maldini. Si potrebbe anche discutere di un suo possibile trasferimento in prestito lontano dal club rossonero per giocare e crescere. Vedremo se nelle prossime ore arriveranno novità, ma considerate le richieste di Pioli, è molto probabile che Maldini lascia Milano per un’esperienza da titolare in Serie B o in una squadra che proverà a salvarsi e dove avrà più spazio in campo.