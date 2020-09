Calciomercato Juventus, offerta super per Dybala

La Juventus potrebbe cedere Paulo Dybala. L’affare sembrava impossibile, invece gli ultimi sviluppi dalla Spagna lasciano pensare al contrario.

Calciomercato Juventus, Dybala può partire

Secondo quanto riportato in Spagna da Don Balon, il Real Madrid starebbe preparando un’importante offerta per Paulo Dybala.

La cifra stanziata dagli spagnoli per prendere il numero 10 della Juventus sarebbe di 120 milioni. Questa la disponibilità dei Blancos che sembrerebbero intenzionati a fare follie pur di portare la Joya a Madrid.

Com’è noto, però, la Juventus, vorrebbe trattenere l’argentino e sta trattando con Dybala e con il suo entourage il prolungamento del contratto.

Ultime Juventus, il contratto di Dybala

L’intesa sul contratto di Dybala, tuttavia, non sarà semplice da trovare. Le basi erano state già poste alcune settimane fa ma ora servirà un incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro del numero 10.

A breve, infatti il df Fabio Paratici e l’agente Jorge Antun dovranno incontrarsi per definire tutti i minimi dettagli anche se da parte dell’argentino, prima delle notizie sul Real, ci sarebbe stata un’apertura.

L’argentino in queste settimane sembra avere in mano un accordo fino al 2025 con ingaggio in sensibile crescita rispetto ai 7 milioni di euro netti più bonus che percepiva fino ad oggi. Si dovrebbe arrivare a 10 milioni grazie ai premi variabili. Non esattamente ciò che l’entourage di Paulo chiedeva, vista la richiesta da 15 milioni, ma il massimo che la Juve potesse offrire dopo il Covid.

I contatti tra chi cura gli interessi di Dybala e la dirigenza bianconera rimangono costanti dopo che l’argentino aveva sfiorato la cessione un anno fa.

Lo scorso anno il talento argentino era stato accostato a Paris Saint-Germain, Tottenham, Real Madrid, Barcellona, Inter: tutto vero, così come la sua voglia di rimanere.

Juve, Pirlo vuole Dybala

Ad oggi le cose sembrano cambiate. Dybala è maturo ed a 26 anni vuole prendersi sulle spalle la Juventus per trascinarla in Champions League il prossimo anno dimenticando l’eliminazione con il Lione e quella notte del 7 agosto quanto il numero 10 rimase in panchina. Pirlo attende di averlo a disposizione al 100% e magari libero anche mentalmente dalle voci di mercato e dal problema del rinnovo del contratto.