Calciomercato Inter, pronti altri due colpi per Conte

L’Inter è senza alcun dubbio una delle squade più attive sul mercato, e nelle ultime settimane sono state tantissime le voci ed indiscrezioni per quel che riguarda la squadra nerazzurra. Antonio Conte ha deciso di restare a patto che che si alzi ancora di più l’asticella, e chissà se nei prossimi giorni non possano arrivare altri obiettivi. Intanto la squadra di Milano si è portata molto in avanti per due colpi.

Mercato Milan: Vidal e Darmian, il punto della situazione

La squadra nerazzurra sta per chiudere altri due colpi: Arturo Vidal e Matteo Darmian. Per il centrocampista cileno è praticamente tutto fatto a livello di accordi: due anni di contratto con opzione per il terzo, e uno stipendio da 6 milioni di euro. Per concludere definitivamente la trattativa c’è solo bisogno della buonuscita del Barcellona. I blaugrana hanno acconsentito a cedere il giocatore a zero, ma non vorrebbero rimetterci anche su qualche mensilità. Al momento però sale sempre di più l’ottimismo, così come per quanto riguarda Darmian. Anche qui, così come per Vidal, è tutto fatto, con un contratto di 4 anni e uno stipendio che si avvicina ai 2 milioni annuali. In questo caso l’unico nodo è lagato ad un giovane che possa convincere il Parma. A riportare la notizia Tuttosport.

Vidal-Inter: quando la giornata decisiva?

Per il colpo Vidal è tutto ben definito, e dalle parti di Milano c’è già un ambiente molto caldo pronto ad accoglierlo. Conte avrà così a disposizione uno dei suoi pupilli storici, un giocatore che nel corso dei suoi anni a Torino si è espresso come da nessun’altra parte in carriera. “Se dovessi andare in guerra, porterei Conte con me”. Parole che riechieggiano nell’aria, e che oggi più che mai hanno un senso ben definito e nitido nella testa dei tifosi nerazzurri. La giornata decisiva quando sarà? Doveva essere ieri, potrebbe slittare tutto entro fine settimana.

Ultime Inter: Handanovic ha rinnovato

Intanto, sempre sul fronte mercato, stavolta interno, la notizia del momento è senza dubbio il rinnovo di Handanovic. Il capitano nerazzurro continuerà la sua storia d’amore nel club meneghino, questi tutti i dettagli riportati dalla nostra redazione.